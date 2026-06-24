'여기가 몬테레이야, 상암이야' 남아공전 사실상의 홈 경기 예고…멕시코 교민 포함 한국팬 2000명 이상이 모여 "대~한민국" 외친다

[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]남아공전에선 2000명이 넘는 한국팬들이 경기장을 찾아 홈 경기를 방불케하는 분위기를 연출할 것으로 기대된다.
축구대표팀 관계자는 24일(이하 한국시각), 대표팀 응원단인 '붉은악마' 510명과 몬테레이 교민 1500명, 총 2000명 이상이 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전이 열릴 에스타디오 몬테레이를 찾을 예정이라고 말했다. 홍명보호의 32강 진출이 걸린 남아공전은 25일 오전 10시에 열린다.
몬테레이는 수많은 한국 기업이 진출한 멕시코 속 '작은 한국'으로 불린다. 몬테레이 내에 약 100여개, 인접주에 약 200개 등 300개(현대모비스, 기아, LG전자, 포스코 등)사가 위치해 있으며, 교민수도 5000여명에 이른다.
대한축구협회가 대한민국 영사관을 통해 확인한 바에 따르면, 경기장 티켓을 구입한 교민수만 약 800명에 달한다. 몬테레이뿐 아니라 멕시코시티에 거주하는 교민 상당수도 경기를 관전할 것으로 예상된다.
붉은악마는 멕시코 과달라하라에서 열린 1차전 체코전(2대1 승)에 340명, 2차전 멕시코전(0대1 패)에 410명이 응원한 데 이어 지속적으로 늘어나고 있다.
홍명보 월드컵대표팀 감독은 이날 남아공전 공식 기자회견에서 "한국과 멕시코의 관계가 아주 좋은 것은 잘 알고 있다. 예를 들면 우리가 체코전에서 우리 팬 뿐만 아니라 경기장 찾아준 멕시코 팬들이 '코리아'를 외처준 것을 다 알고 있다. 감사하게 생각한다"며 "이곳에 한국 기업이 많고, 교민이 많다는 것도 충분히 안다. 내일 경기에 조금 더 홈그라운드 같은 기분을 갖고 우리 선수들이 경기할 수 있다는 것은 큰 선물이라고 생각한다. 그 부분을 잘 이용해서 좋은 경기 할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.
경기장을 찾은 '중립팬'인 멕시코가 체코전처럼 "꼬레아(대한민국)"을 외치면 더욱 홈 경기와 같은 분위기 속에서 경기를 치를 수 있다.
1승1패 승점 3점으로 조 2위에 위치한 대한민국은 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 32강 티켓을 거머쥘 수 있다.
몬테레이(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com