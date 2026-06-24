BBC "전반적으로 실망스러워" 혹평, '우승 후보' 투헬의 잉글랜드 2경기 만에 빨간불..."모든 것이 너무 늦었다"

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[스포츠조선 이현석 기자]토마스 투헬 감독의 잉글랜드가 2경기 만에 위기의 시선들이 등장하고 있다.

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영국의 BBC는 24일(한국시각) '잉글랜드는 월드컵 첫 경기에서 크로아티아를 압도했던 유려한 축구를 재현하지 못하고 보스턴 스타디움에서 가나와 무승부를 기록했다'고 보도했다.

잉글랜드는 24일 오전 5시 미국 보스턴 스타디움에서 열린 가나와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조 2차전 경기에서 0대0으로 비겼다.

지난 크로아티아전 4대2 승리로 기분 좋게 조별리그를 시작한 잉글랜드는 가나를 상대로 승리하며 32강 진출을 확정하길 원했다. 그렇기에 잉글랜드는 이날 최정예로 선발을 꾸렸다. 해리 케인, 주드 벨링엄, 데클런 라이스, 리스 제임스 등이 베스트 11을 채웠다.

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하지만 경기력은 기대 이하였다. 첫 슈팅이 전반 14분 라이스의 프리킥이었다. 골대를 벗어났다. 해리 케인이 좀처럼 영향력을 발휘하지 못했다. 전반 추가시간 첫 번째 슈팅조차 수비에 막혔다. 가나는 철저하게 수비에 몰두했다. 첫 슈팅이 후반 5분에서야 나왔다.

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잉글랜드는 후반 본격적인 공세에 나섰으나, 가나 골문은 열리지 않았다. 후반 12분 앤서니 고든의 슈팅이 선방에 잡혔으며, 후반 17분 코너킥 상황에서 엘리엇 앤더슨의 헤더도 골문 안으로 향하지는 못했다. 후반 24분 케인의 박스 정면 슈팅이 골키퍼에 막힌 것이 아쉬움이었다. 후반 41분에는 교체 투입된 부카요 사카가 골문 구석을 노르는 날카로운 슈팅을 시도했으나, 이마저도 선방에 막혔다. 이어진 니코 오라일리의 헤더도 골대를 때렸다.

BBC는 이날 잉글랜드의 경기력에 대해 '잉글랜드는 승리할 경우 32강 진출을 확정할 수 있다는 것을 알고 있었지만, 가나의 끈질긴 저항과 조직적인 수비에 막혀 좌절감을 맛봤다'며 '57분 만에 첫 유효 슈팅을 기록했고, 수비에서 위태로운 상황을 여러 차례 넘기며 가나의 역습 기회를 아슬아슬하게 넘겼다. 경기는 전반적으로 어수선했다. 잉글랜드는 L조 선두를 유지하고 잉글랜드는 L조 선두를 유지하고 있지만, 월드컵 16강 진출을 확정짓기 위해서는 파나마와의 마지막 경기 결과를 기다려야 한다'고 지적했다.

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이어 '경기 막판에서야 잉글랜드는 절박함이 드러났다. 전반적으로 실망스러운 경기력이었던 만큼, 모든 것이 너무 늦은 감이 있었다'고 덧붙였다.

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케인은 경기 후 인터뷰에서 "승리하지 못해 실망스럽다. 경기 주도권을 많이 가져갔다는 것을 알고 있었고 실제로 그랬다"며 "이길 수도 있었던 경기였다. 상대 팀의 경기 스타일 때문에 멋진 경기가 될 수는 없었다. 전반적으로 우리도 수비를 잘했고, 상대에게 많은 기회를 주지 않았다"고 평가했다.

멀티골을 기록한 크로아티아전과 달리 아쉬운 득점 부진에 대해서는 운이 따르지 않았다고 했다. 케인은 "스트라이커 생활을 오래 해오면서 모든 골이 다 들어가는 건 아니라는 걸 알고 있다. 10번 중 9번은 내 자신을 믿지만, 오늘은 운이 따라주지 않았다"고 설명했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com