[오피셜] 벨링엄 “난 MOTM 받을 자격 없다” 폭탄 발언...솔직하네 “감사하지만 가나 선수가 받았어야”

사진=FIFA

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[스포츠조선 김대식 기자]주드 벨링엄은 경기 최우수 선수(MAN OF THE MATCH) 선정을 부끄러워 했다.

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잉글랜드는 24일 오전 5시(한국시각) 미국 보스턴 스타디움에서 열린 가나와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조 2차전 경기에서 0대0으로 비겼다. 무승부로 잉글랜드는 조 1위를 유지했다.

잉글랜드의 압도적인 승리가 에상됐던 경기였다. 가나는 대회를 앞두고 감독을 교체했을 정도로 여러 변수가 많은 팀이었다. 잉글랜드는 지난 크로아티아전에서 4대2 승리로 기세를 높이고 있던 상황.

뚜껑을 열어보니 잉글랜드의 공격력은 날카로운 창이 아니었다. 점유율이 8대2로 벌어질 정도로 압도적인 경기를 치렀지만 유효 슈팅을 겨우 3개밖에 기록하지 못했다. 생애 첫 발롱도르 수상을 노리는 해리 케인은 결정적인 슈팅을 하늘로 날리는 등 기대에 부응하지 못했다.

AP연합뉴스

잉글랜드의 또 다른 에이스인 벨링엄 역시 기대에 미치지 못했다. 기회 창출 1회, 슈팅 1회에 불과하면서 공격에서 막대한 영향력을 행사하지 못했다. 케인과의 호흡도 잘 나타나지 않았다. 그럼에도 불구하고 벨링엄은 경기 최우수 선수로 선정됐다. 벨링엄은 자신이 받을 자격이 없다고 주장했다.

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영국 BBC에 따르면 벨링엄은 경기 후 "솔직히 말해서 내가 받을 만한 상은 아니었다. 아마 수비를 정말 잘했던 상대 팀 선수들 중 한 명이 받았어야 했다"며 자신의 의견을 솔직하게 말했다. "몇 번의 순간은 있었지만 경기에 제대로 녹아들지 못했다. 그래도 투표해 주신 분들께 감사드린다"고 했다.

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벨링엄은 가나와의 무승부를 거두면서 잉글랜드를 향한 우려가 커지자 "잉글랜드의 '두 번째 경기 징크스' 같은 거 아닌가? 첫 경기는 이기고 두 번째 경기는 비기는 것이다. 괜찮다. 상대는 무승부를 노리고 경기한 것 같고, 그렇게 하면 다음 라운드 진출이 가능했으니까요. 그들에게 박수를 보낸다. 정말 훌륭한 경기를 했다"며 크게 걱정하지 않았다.

로이터연합뉴스

마지막으로 그는 경기 최우수 선수상을 수상하면서 누구를 떠올렸는지에 대한 질문에 "내 가족들, 팀 동료들, 그리고 내가 월드컵에 나설 기회를 얻을 수 있도록 해준 감독님들을 떠올린다"면서 "아마 이번 상은 제가 받을 만한 상이 아니었을 것"이라고 다시 한번 강조했다.