[산니콜라스 LIVE]"한국 강하지만 반드시 이긴다" 잃을 게 없는 'A조 최약체' 남아공도 출격 준비 끝

2026 북중미 월드컵 대한민국전을 하루 앞둔 남아공 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 갖고 있다. 생각에 잠긴 휴고 브로스 감독의 모습. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

2026 북중미 월드컵 대한민국전을 하루 앞둔 남아공 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 갖고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[산니콜라스(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호와 월드컵 3차전에서 격돌하는 남아공도 출격 준비를 끝마쳤다.

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남아공은 24일(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 한국전 대비 마지막 훈련을 진행했다. 대한민국 월드컵대표팀과 남아공은 하루 뒤인 25일 오전 10시 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 펼친다.

후고 브로스 감독이 이끄는 남아공은 한국전에서 반드시 승리해야 32강 토너먼트에 진출하는 절체절명의 상황이지만, 시종일관 밝은 표정으로 훈련에 임했다.

본격적인 훈련에 앞서 진지하게 다같이 간격을 맞춰 러닝을 하는 홍명보호와 달리, 일부 선수는 공으로 장난치듯 드리블을 하며 '프리스타일'로 달리는 모습이 인상적이었다.

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남아공은 론도(5대2 공돌리기) 대신 세 명씩 짝을 이뤄 서로 공을 주고 받은 후 미니 골대에 골을 넣는 훈련으로 워밍업을 대신했다.

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초반 15분만 훈련이 공개된 까닭에 본격적인 훈련은 볼 수 없었다.

평균 신장이 1m80 미만인 남아공은 실제로 키가 큰 선수가 눈에 띄지 않았다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 남아프리카공화국 위고 브로스 감독이 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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브로스 감독은 훈련에 앞서 경기장인 에스타디오 몬테레이에서 진행된 공식 기자회견에서 "우리 입장에선 이겨야 한다"면서 "상대는 강하다. 내가 한국에 대해 말씀드릴 수 있는 건 규율이 잘 잡힌 팀이고, 신체조건도 좋다는 것이다. 90분 동안 잘 뛰기도 한다. 결국 우리가 한국의 퀄리티를 어떻게 멈출 것인가, 약점을 어떻게 활용할 것인가가 중요할 것 같다. 우리가 해야 할 것을 잘 할 수 있을지 지켜봐야 한다"라고 말했다.

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조별리그에서 1승1패 승점 3점으로 2위를 달리는 한국은 이날 비기기만 해도 조 2위로 32강에 진출한다. 3위 체코, 4위 남아공(이상 1무1패·승점 1)과 승점 2점차가 나지만, 체코에 승자승에서 앞서기 때문이다. 이번 대회부턴 승점 다음으로 상대전적, 즉 승자승을 따진다.

브로스 감독은 "내일은 어려운 경기가 될 것이다. 그래서 이겨야만 한다"라고 거듭 강조했다.

산니콜라스(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com