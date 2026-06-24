"충격" A조 4위 남아공, 한국 축구가 만만한가...최종전 자신감 상상 초월 폭발, "韓 상대 승리 매우 확신한다" 선언

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[스포츠조선 이현석 기자]남아프리카공화국도 한국전 승리 의지를 불태우고 있다.

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남아공의 더시티즌은 23일(한국시각) '타펠로 마세코는 한국과의 맞대결이 잘 준비될 것이라 확신하고 있다'라고 보도했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 펼친다.

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한국은 지난 1차전 체코를 2대1로 꺾으며 조별리그를 승전보로 시작했다. 2차전 조별리그 통과와 조 1위를 확정할 수 있는 멕시코와의 경기에선 아쉽게 0대1 패배에 그쳤다. 최종전 남아공과의 경기, 한국은 자력으로 조 2위를 확정할 수 있기에 이번 경기 단연코 승리를 위해 그라운드로 향한다.

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마지막 상대는 남아공이다. 남아공 또한 승리가 간절하다. 첫 경기에서 '홈팀' 멕시코에 0대2로 패했다. 두 번째 경기에선 체코와 1대1로 비겼다. 아직 희망이 남아있는 32강 진출, 남아공도 한국을 상대로 승리를 노린다.

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더시티즌은 '마세코가 한국과의 사활을 건 경기에 대비해 만반의 준비를 갖췄다고 밝혔다. 그는 한국과의 중요한 경기에서 반드시 승리해야 한다는 자신감을 드러냈다. 남아공은 현재 승점 1점인 탓에 토너먼트 진출을 위해선 반드시 승리가 필요하다'고 전했다.

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마세코는 "훌륭한 감독과 분석관이 있다. 걱정 없다. 그들은 다음 경기(한국전)에 어떻게 상대 해야하는지 알고 있을 것이다. 우리는 그저 실행하기만 하면 된다"며 "(체코전) 무승부는 선수, 코치진의 자신감에 큰 도움이 될 것"이라고 자신했다. 마세코는 지난 체코전 페널티킥을 얻어내며, 남아공의 탈락을 막아낸 선수다.

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남아공 미드필더 제이든 아담스도 "한국을 상대로 승리할 수 있다고 매우, 매우 확신한다. 특히 체코와의 무승부 이후 팀 분위기가 매우 좋다. 우리는 자신감이 넘친다. 선수들은 준비가 되어 있고, 집중하고 있다"고 선언했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com