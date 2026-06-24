[월드컵 리뷰] 김민재 동료의 미친 어시스트...'조용한 다크호스' 크로아티아, 파나마에 1-0 신승

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[스포츠조선 김대식 기자]크로아티아가 대회 첫 승을 기록했다.

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크로아티아는 24일 오전 8시(한국시각) 캐나다 토론토의 토론토 스타디움에서 열린 파나마와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조 2차전에서 1대0으로 승리했다. 1승 1패가 된 크로아티아는 조 3위에 자리했다.

예상 외로 초반은 파나마가 경기를 더 잘 이끌어갔다. 전반 23분 아미르 무리요가 오른쪽에서 침투 후 크로스를 올렸다. 호세 루이스 로드리게스의 헤더는 골키퍼 손에 맞은 뒤에 골대를 강타했다.

크로아티아는 루카 모드리치를 중심으로 경기를 풀어갔지만 페널티박스 근처로 전혀 접근하지 못했다. 오히려 중원에서 기초적인 실수를 연이어 저지르면서 역습 기회를 허용했다.

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파나마도 역습에서의 파괴력이 좋지 못했다. 페널티박스로는 잘 접근했지만 공격 마무리에서 아쉬움을 드러냈다. 서로 아쉬운 경기력 속에 전반전이 마무리됐다.

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크로아티아가 첫 기회를 놓치지 않았다. 후반 9분 요시프 스타니시치가 오른쪽을 뚫어냈다. 안테 부디미르가 스타니시치의 정확한 크로스를 밀어 넣었다.

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선제골 후 더 좋은 기회가 찾아온 크로아티아다. 후반 12분 파나마의 코너킥 이후 역습에 나선 크로아티아다. 마르코 파샬리치가 완벽한 기회를 마주했다. 일대일 찬스에서 골키퍼 키를 넘기려는 슈팅은 막혔다. 이후 구석에서 시도한 2차 슈팅은 하늘로 향했다.

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파나마도 반격을 위해 공격적으로 전진했다. 후반 23분 코너킥에서 지오바니 라모스의 헤더는 골키퍼 선방에 막혔다. 파나마는 계속 두드렸지만 크로아티아의 수비 집중력은 흔들리지 않았다. 그대로 경기가 종료됐다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com