[오피셜]하늘은 음바페, 홀란 이전에 그를 낳았다...메시 물어보자 "다음 질문" 선언한 호날두, 월드컵 6개 대회 연속 득점 대기록

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티아누 호날두가 대기록을 세웠다.

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호날두는 24일 오전 2시(이하 한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 우즈베키스탄과 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 2차전에 선발 출전했다. 당초 호날두의 출전에 대한 비판이 쏟아졌었다. 포르투갈이 1차전에서 콩고에 1대1로 비기며 자존심을 구기는 상황에서 호날두의 지분이 크다는 비판이 컸다. 메이저 대회 10경기 연속 침묵 속, 호날두가 득점으로 보여줘야 하는 경기였다.

로베르토 마르티네스 감독은 다시 호날두 선발 카드를 꺼내들었고, 호날두는 마침내 증명했다. 전반 6분 첫 골을 넣었다.칸셀루가 오른쪽을 파고들며 크로스를 시도했다. 파고들던 호날두는 오른발 발리슈팅으로 골망을 흔들었다. 두 번째 골도 오래 걸리지 않았다. 전반 39분 포르투갈의 세번째 골이자 자신의 멀티골을 터뜨렸다. 페르난데스가 중앙을 파고들며 오른쪽에서 들어가던 호날두를 향해 기가 막힌 패스를 찔렀다. 호날두는 오른발로 반대편 포스트를 보고 슈팅을 때렸고, 골문을 갈랐다.

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호날두는 해당 득점이 A매치 통산 145호골이자 월드컵 통산 10호골이었다. 포르투갈 월드컵 최다골 기록까지 세웠다. 호날두는 2006년 독일, 2010년 남아공, 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 북중미 대회까지 6개 대회에서 연속으로 득점한 최초의 선수로 이름을 올리게 됐다. 리오넬 메시는 2010년 월드컵에서 득점을 기록하지 못하며, 해당 기록을 영원히 달성할 수 없다. 월드컵 최고령 득점 2위(41세138일)에도 올랐다.

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호날두는 득점 후 중계 카메라를 향해 "내가 돌아왔다"고 외치는 모습도 포착됐다. 그는 이에 대해 "함든 한 주였다. 마치 은퇴한 선수처럼 느껴졌다. 23년 동안 이 일을 해왔다. 잘하면 칭찬받고 아니면 은퇴하라는 소리를 듣지만 항상 그럴 것이다"고 했다.

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호날두는 포르투갈이 K조 1위, 아르헨티나가 J조 1위로 통과한다면 8강에서 메시와 맞대결이 성사된다. 월드컵 맞대결은 처음이다. 그는 메시에 대한 질문에는 "다음 질문"이라고 짧게 답했다. 다만 메시와 맞대결 가능성을 물어보는 질문에는 "멋지지 않을까"라고 마음을 숨기지 않았다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com