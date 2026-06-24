'경우의 수' 대신 승리! '승부사' 홍명보 감독 작심발언 "비겨도 된다는 생각, 어려움 처할 수도...꼭 승리한다는 마음"

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]오직 승리만을 겨눈다. 경우의 수를 놓고 고민하기보다, 조별리그 최종전을 거머쥐겠다는 의지다.

Advertisement

대한민국 월드컵 대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다.

앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 A조 2위에 이름을 올린 한국은 이번 경기에서 승리가 간절하다. 운명을 결정지을 최종전, 한구과 남아공 모두 승리한다면 32강 진출이 가능하기에 절박함 속에서 격돌한다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 선수들의 론도 훈련을 지켜보고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

홍명보 감독은 경기 전 공식 기자회견에서 "우리에게는 가장 중요한 경기가 남았다. 우리의 준비 과정은 지난 경기 전체적으로 나쁘지 않았지만, 결과를 가지지 못한 부분에 있어서 분위기는 이겼을 때보다는 조금 처져있는 것이 사실이다"며 "1, 2차전에서 선수들이 보여준 모습은 충분했다. 좋은 모습을 나는 선수들이 다 보여줬다고 생각한다. 우리가 마지막, 중요한 경기니까 더 자신감 갖고 믿음을 갖고 경기에 임하라는 말을 하겠다"고 했다.

Advertisement

지더라도 3위 가능성이 남아있는 한국이다. 한국은 남아공전 패배 후 멕시코가 체코와 무승부 이상의 결과를 기록한다면 3위로 32강에 도전할 수 있다. 다만 이는 확정적인 카드가 아니다. 경기 후 다른 국가들의 상황까지 지켜봐야 하는 불안감이 커진다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 0대1로 뒤진 경기에 아쉬운 듯 고개를 숙이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

홍 감독은 오로지 승리만을 바라봤다. 도리어 무승부라는 대안의 늪에 빠지지 않겠다는 각오였다. 그는 "월드컵에서 우리가 3차전을 앞두고 이런 경우의 수는 없었던 것 같다. 꼭 이겨야만 했던 것 같다. 일단 이런 상황은 우리에게 나쁘지 않지만 그렇다고 특별히 도움이 되는 것도 없다고 생각한다"며 "이런 경기가 하기 어려운 경기다. 상대가 까다롭다. 우리가 비겨도 된다는 그런 생각을 한다면 나는 반대로 어려움에 처할 수 있다고 생각한다. 포기하지 않고 끝까지 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다"고 했다.

승부사로서 다음 단계, 토너먼트 진출을 바라보고 있다. 그는 명예 회복보다도 최선을 다해 결과를 얻고, 책임을 지겠다는 의지도 숨기지 않았다. 홍 감독은 "2026년 월드컵을 이끌고 멕시코 현지에 와 있다. 이 선수들과 같이 새 도전을 하는 중이다. 전에 있던 과거 등은 중요하지 않다. 이게 성공하면 명예회복이 되는지도 중요하지 않다. 나는 지금 내가 맡은 역할에 최선을 다하고, 여기에서 좋은 결과, 어떤 결과가 나올지 모르지만 그에 대한 책임을 지면 된다. 개인적인 (의미의) 월드컵은 생각해본 적이 없다. 그리고 나에게는 중요하지도 않다."고 했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com