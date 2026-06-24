"韓 잘 알고 있다" A조 최하위 '벼랑 끝' 남아공, 꽁꽁 숨긴 채 동기부여 거듭 강조…날씨 적응→빡빡한 일정은 변수[몬테레이ON]

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 남아프리카공화국 위고 브로스 감독이 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

2026 북중미 월드컵 대한민국전을 하루 앞둔 남아공 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 갖고 있다. 생각에 잠긴 휴고 브로스 감독의 모습. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]대한민국에 도전장을 내민 '최하위' 남아공의 최대 무기는 '동기부여'다. 남아공은 1무1패(승점 1)를 기록 중이다. 체코에 골득실에서 밀려 A조 최하위, 그러나 한국(승점 3·1승1패)을 잡을 경우 조별리그를 통과할 수 있다.

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독은 24일(이하 한국시각) 열린 공식기자회견에서 "우리 입장에서는 반드시 이겨야 한다. 경우의 수를 따지지 않아도 되니 오히려 쉬울 수 있다. 승리를 위해 선수들이 최선을 다해 싸울 것"이라고 밝혔다. 그러나 한국에 대해선 극도로 말을 아꼈다. 그는 "경기 전날에는 전술에 대해 말하지 않는다"며 "한국은 규율이 잘 잡혀 있고 신체 조건도 좋다. 90분 동안 계속 잘 뛰는 팀이다. 한국의 강점을 어떻게 막고, 약점을 어떻게 활용하느냐가 중요하다. 한국은 한 달 전만 해도 전혀 모르는 팀이었다. 하지만 기술적, 전술적인 부분을 분석하는 장비와 기술이 많다. 지금은 한국에 대해 잘 알고 있다. 결과만 모를 뿐"이라고 했다.

남아공은 세 차례 월드컵 본선 무대를 밟았다. 그러나 자국에서 열린 2010년 대회를 포함해 단 한 번도 조별리그의 벽을 넘지 못했다. 남아공의 꿈이 토너먼트 진출이다. 브로스 감독은 "(토너먼트 진출은) 우리 입장에선 매우 큰 동기부여다. 남아공 역사를 새로 쓸 기회이기도 하다. 그래서 특별히 더 잘해서 승리하는 게 동기부여가 된다"고 강조했다. 브로스 감독에게도 매우 중요한 경기다. 그는 "32강에 나가고 싶다. 내 마지막 월드컵이다. 더 성공적으로 팀을 잘 이끌고 싶다"고 부연했다.

2026 북중미 월드컵 대한민국전을 하루 앞둔 남아공 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 갖고 있다. 생각에 잠긴 휴고 브로스 감독의 모습. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

대한민국은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다. 변수는 있다. 날씨 적응, 그리고 빡빡한 일정이다. 경기가 열리는 몬테레이는 섭씨 40도를 웃도는 불볕더위가 맹위를 떨치고 있다. 브로스 감독은 "기온 자체가 좀 특별하긴 하다. 굉장히 덥다. 경기를 뛰면서 봐야 할 것 같다. 그러나 이 기온 자체는 적응하기가 굉장히 어렵다. 하루이틀 안에 어렵고 1, 2주 정도는 적응해야 한다. 아프리카 사람이기 때문에 고온에 더 적응을 잘할 수 있는지는 모르겠는데 봐야 할 것 같다"고 말했다.

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남아공은 멕시코시티(멕시코)-애틀랜타(미국)-몬테레이를 돌며 경기를 소화하고 있다. 브로스 감독은 "굉장히 피곤하다. 계속해서 이동을 해야하고 시차도 있다. 회복 자체가 어려울 수밖에 없다. 대회가 진행되는 동안 피로가 누적되고 있다"고 답답함을 토로했다. 남아공은 마지막 훈련에서도 무리한 체력 소모를 피하려는 모습이었다. 가벼운 조깅과 스트레칭으로 몸을 푼 뒤, 패스 훈련 위주로 전술을 최종 점검했다.

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남아공은 테보호 모코에나와 템바 즈와네(이상 마멜로디 선다운스)가 출전 정지 징계로 한국전에 나서지 못한다. 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)는 퇴장 징계가 끝나 돌아온다. 복귀를 앞둔 시톨레는 "이번 경기가 우리에겐 굉장히 중요하다. 다음 32강으로 진출하기 위해서 아주 열심히 준비를 했고 꼭 진출해야 한다. 내일 우리에게 오직 하나의 목표가 있다면 이기는 것"이라고 각오를 다졌다.

몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com