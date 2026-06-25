깜짝 조명! 손흥민 병역 조롱+드론 격추→英 매체 "혼란스러운 한국팀"…조별리그 최종전에 영향은?

[스포츠조선 강우진 기자]이번 2026 북중미 월드컵에서 한국 대표팀은 크고 작은 사건사고에 휘말렸다. 외신도 한국 대표팀의 대내외적인 논란에 대해 정리했다.
영국 가디언은 24일(한국시각) '홍명보호는 경기장 밖 문제들까지 겪고 있지만, 남아프리카공화국과의 경기에서 승점 1점만 따내도 (토너먼트에) 진출한다'며 '한국은 혼란스러운 월드컵을 다시 정상 궤도로 돌릴 수 있을까'라고 보도했다.
한국은 25일 오전 10시 남아공과 A조 조별리그 최종전을 치른다. 최소 무승부를 거두면 조 2위로 32강에 진출하게 된다. 패배하면 탈락할 가능성까지 있다. 이번 대회 조별리그 1차전에서 한국은 체코를 잡아내며 좋은 시작을 알렸다. 하지만, 여러 사건이 터지면서 빛이 바랬다.
매체는 '선수들이 훈련 중 한 언론 관계자가 손흥민의 병역 이력을 조롱하는 발언을 한 것으로 알려졌다'며 '유출된 영상에 대응해 대한축구협회는 성명을 내고 일부 언론 관계자가 한 부적절한 발언에 대해 유감을 표했다'고 설명했다. 이로 인해 한동안 대표팀은 국내 매체들과의 인터뷰 등을 거부했다.
한국 팀과 관련한 논란은 여기서 끝나지 않았다. 매체는 멕시코 군이 한국의 훈련장 주변을 맴돌던 드론 한 대를 격추하는 사건도 소개했다. 한국 팀의 전술이 유출될 수도 있는 예민한 상황이었다.
이후 한국팀은 조별리그 2차전에서 멕시코에게 무기력하게 패했다. 골키퍼 김승규의 실수 한 번에 무너졌다. 공격진은 체코전만큼 날카롭지 못했다. 비등한 경기력을 보였지만, 멕시코에게 0-1로 패하면서 조 2위 자리를 지키는 데 만족해야 했다.
어수선한 분위기 속에서 한국 대표팀이 조별리그를 잘 마무리할 수 있을지 기대를 모은다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com