홍명보호 날벼락 없다! 브로스 감독 깜짝 고백 "징계 선수 공백, 대형 손실 맞다...경기 흐름을 좌우하는 역할"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 그라운드에 나서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]휴고 브로스 감독 또한 핵심 자원의 결정을 걱정하는 것은 분명했다. 대한민국 월드컵대표팀에는 확실한 긍정적 요소다.

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 이끄는 남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다.

승리가 간절한 남아공이다. 개막전 멕시코와의 맞대결을 0대2 패배로 마친 남아공은 2차전 체코와의 경기에서는 극적인 1대1 무승부로 기세를 올렸다. 2차전에서 얻은 승점 1점 덕분에 32강 진출 불씨를 살렸다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 남아프리카공화국 위고 브로스 감독이 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

브로스 감독은 승리 의지를 불태웠다. 그는 "우리 입장에선 이겨야 된다. 그걸 알기 때문에 쉬우면서도, 상대팀이 강하기 때문에 어려운 상황이다. 상대는 잘하고 강하기도 하고 굉장히 훈련을 잘한 팀이다. 그래서 궁극적으로 승리를 이끌어야 한다."고 강조했다.

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한국전을 앞두고 남아공으로서 가장 뼈아픈 공백은 역시 테보호 모코에나의 결장이다. 모코에나는 1, 2차전 모두 경고를 받으며 경고 누적으로 출전이 불가능하다. 남아공에서 중원의 조율 역할을 도맡아 하는 핵심 자원이다. 스페펠로 시톨로가 그 자리를 채울 수 있으나, 모코에나의 영향력을 고려하면 공백이 느껴질 수밖에 없다.

로이터연합뉴스

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브로스 감독 또한 이를 인정했다. 남아공의 SABC스포츠는 '브루스 감독은 모코에나의 부재에 대해 질문을 받았고, 그 상황에 어떻게 대처할 계획인지에 대한 질문을 받았다'고 보도했다. 브로스는 "솔직히 말해서 모코에나의 부재는 팀에 큰 손실이다. 그는 매우 훌륭한 선수이고, 경기 흐름을 좌우하는 역할을 자주 맡았으며, 경기장 안팎에서 리더십을 발휘하는 선수이기도 하다"고 인정했다.

그럼에도 포기할 생각은 없었다. 나머지 선수가 그 역할을 대체해주길 바라는 브로스 감독이다. 그는 "우리는 26명의 선수와 함께하고 있으며, 나는 그들 모두를 믿는다. 그리고 모코에나를 대체할 선수에게도 전폭적인 신뢰를 보낼 것이다"고 밝혔다.

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한국으로서는 긍정적인 요소다. 이강인, 황인범 등 중원에 기량이 뛰어난 선수가 즐비했기에, 모코에나가 없는 남아공 중원을 확실하게 제압할 가능성이 크다. 남아공의 약점이 될 수 있는 모코에나의 공백을 어떻게 집요하게 파고드는지도 3차전 큰 변수가 될 수 있을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com