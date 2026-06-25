'韓→日 몇 팀이나 살아남을까' 일본도 관심 폭발…'亞 팀은 3차전이 빅 게임 됐다'

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 공중볼 대결하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]아시아에서 몇 팀이 살아남을까.

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일본 언론 '니혼테레비'는 24일 '2026년 북중미월드컵 2라운드 종료 시점에서 일단 7개 팀이 조별리그 통과를 확정했다. 독일, 프랑스, 노르웨이 등 유럽은 세 팀이다. 대한민국, 일본 등 아시아 팀은 3라운드가 큰 경기'라고 보도했다.

이번 대회는 48개국 체제로 확대됐다. 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 팀 가운데 상위 8개 팀이 32강전에 오른다.

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 조별리그 A조에서 1승1패(승점 3)를 기록했다. 첫 경기에서 체코를 2대1로 제압했다. 두 번째 경기에선 '홈팀' 멕시코에 0대1로 석패했다. 3차전에서 남아공과 대결한다. 한국은 남아공을 상대로 승점 1점만 추가해도 A조 2위로 토너먼트에 진출한다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본은 F조에서 1승1무(승점 4·득실차 +4·6골)를 기록하며 2위에 이름을 올렸다. 1위 네덜란드(승점 4·득실차 +4·득점 7)에 다득점에서 밀렸다. 일본은 25일 열리는 스웨덴과의 3차전 결과에 따라 최종 순위가 확정된다. 일본 역시 무승부만 기록해도 토너먼트에 오른다.

사진=AFP 연합뉴스

사진=REUTERS 연합뉴스

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니혼테레비는 '지금까지 2연승을 기록한 A조 멕시코, D조 미국, E조 독일, I조 프랑스와 노르웨이, J조 아르헨티나, K조 콜롬비아 등 7개 팀이 2위 이상을 확정했다. 조별리그 통과를 확정했다. 유럽 3팀, 남미 2팀, 북중미-카리브해 2팀이 올랐다. 한국, 호주, 일본, 이란 등은 현재 각 조 2위에 자리했다. 아시아 팀 중 몇 팀이 토너먼트에 진출할 수 있을지 관심이 모아진다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com