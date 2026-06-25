'레알 마드리드가 찍으면 이렇게 된다' 바이에른 뮌헨, '판매불가' 마이클 올리세에게 '케인급' 연봉 대폭 인상안 제시..1500만→2500만유로 팀내 최고 수준

프랑스 국가대표 올리세 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]결국 바이에른 뮌헨이 이렇게 밖에 할 수 없게 된다. 스페인 명문 레알 마드리드가 프랑스 국가대표 윙어 마이클 올리세(바이에른 뮌헨)에게 큰 관심을 보였다. 뮌헨 구단은 올리세는 '판매불가'라고 선언했다. 그리고 뮌헨이 할 수 있는 다음 수순은 올리세에게 동기부여를 해줄 연봉 대폭 인상이다.

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바이에른 뮌헨이 레알 마드리드의 커지는 관심을 차단하기 위해 올리세에게 연봉을 약 2배 정도 인상한 새로운 계약을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 독일 대중지 '빌트' 보도에 따르면 올리세가 이번 북중미월드컵에서 보여주는 인상적인 활약은 유럽 여러 명문 구단들의 관심을 끌었으며, 레알 마드리드와 강력하게 연결되고 있고 파리생제르맹도 상황을 예의주시하고 있다. 이러한 추측에도 불구하고 바이에른 뮌헨은 올리세를 붙잡아 두겠다는 단호한 입장을 유지하고 있으며 매각은 고려하지 않고 있다. 독일 매체들은 분데스리가 챔피언인 바이에른 뮌헨이 올리세의 계약을 2031년까지 연장하고 그의 연봉을 거의 두 배로 인상할 준비가 되어 있다고 전했다.

올리세가 현재 뮌헨에서 받고 있는 연봉은 약 1500만유로 수준으로 알려져 있다. 이 금액는 팀 내에서 중간 정도다. 한국 국가대표 센터백 김민재(뮌헨) 보다 낮다. 뮌헨은 올리세에게 약 2500만유로 수준의 새 연봉 안을 제시할 것 같다. 이 금액은 바이에른 뮌헨 내 최고 주급자 반열에 올려놓을 것이다. 현재 뮌헨 구단의 최고 연봉자는 득점 머신 해리 케인으로 기본급으로만 약 2500만유로를 받고 있다고 한다.

올리세 로이터

올리세는 이번 월드컵에서 이라크를 상대로 2개의 도움을, 세네갈전에선 1도움을 기록했다. 2연승을 달린 프랑스는 노르웨이와의 마지막 조별리그 경기를 앞두고 32강 진출을 확정했다.

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올리세는 지난 2025~2026시즌 뮌헨에서 모든 대회 통틀어 26개의 도움을 기록했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com