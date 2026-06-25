'韓 붙을 수 있다' 캐나다 떨고 있다…'B조 2위 확정'→32강 격돌 가능성, 제시 마치 "아쉽게도 목표에 조금 못 미쳤다"

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[스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 다음 상대 후보로 일단 캐나다가 확정됐다.

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제시 마치 캐나다 월드컵대표팀 감독이 이끄는 캐나다는 25일 오전 4시(이하 한국시각) 캐나다 벤쿠버의 BC 플레이스에서 열린 스위스와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 최종전에서 1대2로 패했다. 이날 패배로 캐나다는 B조 2위가 확정됐다. 대진상 B조 2위는 32강전에서 A조 2위와 대결한다. 현 상태로는 대한민국과 대결 가능성이 농후하다.

사실 캐나다는 2위가 돼 대한민국을 만나는 걸 원하지 않았다. 조 1위로 진출하면 벤쿠버에 남아서 경기를 할 수 있었기 때문이다. 다음 경기까지 선수들이 체력을 회복할 시간적 여유가 확보됐다. 하지만 2위가 된 캐나다는 미국으로 이동해야 한다. 더욱이 LA에는 한국 교민 30만명이 거주하고 있다. 한국이 안방 같은 분위기에서 무대에 오를 수 있다. 경기장은 다르지만 '캡틴' 손흥민(LA FC)의 홈이기도 하다.

캐나다의 '팀캐나다'는 25일 '캐나다가 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 사상 처음으로 토너먼트에 진출했다. 이는 또 하나의 역사적인 기록이다. 현재 상황으로 볼때 캐나다의 32강 상대는 A조 2위 팀이다. 한국, 체코, 또는 남아공 중 한 팀이 될 것'이라고 보도했다.

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마치 감독은 "우리가 원하던 대로 토너먼트에 진출하게 됐다. 우리 앞에는 여전히 엄청난 기회가 남아있다"며 "다른 날이었다면 동점골을 넣을 수 있었을지도 모른다. 우리는 이 자리를 지키고 싶었다. 지금까지 쌓아온 팀과 대회의 분위기를 이어가고 싶었다. 아쉽게도 목표에 조금 못 미쳤다. 하지만 우리는 토너먼트에 진출한 상태"라고 말했다.

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한편, 대한민국은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 조별리그 A조 최종전을 치른다. 1승1패(승점 3)를 기록 중인 홍명보호는 남아공전에서 비기기만 해도 A조 2위로 32강에 진출할 수 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com