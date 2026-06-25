'월드컵 핫스타' 무아지경! 밀착 의상 입고, 백스테이지서 '펄쩍펄쩍'…조국 콜롬비아 승리 축하→"진정한 월드컵의 아이콘"

샤키라. 사진=더선.

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[스포츠조선 강우진 기자]'월드컵의 여왕'으로 불리는 샤키라가 자신의 조국 콜롬비아의 승리를 축하했다.

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영국 더선은 25일(한국시각) '샤키라가 자신의 월드 투어 백스테이지에서 춤을 추며 콜롬비아의 월드컵 콩고민주공화국전 승리를 열정적으로 축하했다'고 보도했다. 샤키라는 2026 북중미 월드컵에서 개막식 공연을 진행하면서 세계적인 이목을 끌었다.

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샤키라의 스태프가 촬영한 영상에서 그녀는 "콜롬비아가 방금 이겼다!"고 외친 뒤 펄쩍펄쩍 뛰며 환호했다. 그녀는 이후 스태프들과 함께 춤을 추기 시작했고, 스태프들도 함께 응원 구호를 이어갔다. 샤키라는 영상 속에서 몸에 딱 붙는 보라색 의상을 입고 등장해 시선을 사로잡기도 했다.

팬들은 백스테이지에서 포착된 샤키라의 모습에 열광하며 조국을 향한 그녀의 애정을 칭찬했다.

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한 팬은 "몇몇 선수들보다 더 열심히 승리를 축하하고 있다"고 말했다. 또 다른 팬은 "그녀는 지난 20년 동안 콜롬비아 최고의 홍보대사였다"며 "진정한 월드컵의 아이콘"이라고 극찬했다.

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이 밖에도 "샤키라가 승리를 파티로 바꿔버렸다. 그녀의 에너지가 정말 좋다", "불타오르게 한다" 등 샤키라의 반응에 대한 긍정적인 반응이 이어졌다.

샤키라는 현재 미국에서 월드컵 기간과 맞물려 투어를 진행 중이다. 월드컵 개막식 공연에서 신곡 중 하나인 'Dai Dai'를 부르기도 했다.

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샤키라는 애틀랜타 공연을 앞두고 있으며, 이후 마이애미와 보스턴, 그리고 뉴욕에서도 무대에 오른다. 올해 말에는 스페인 마드리드에서도 공연할 예정이다.

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조별리그에서 2승을 거둔 콜롬비아는 승점 6점을 확보하면서 K조 1위에 올라있다. 같은조 2위인 포르투갈(승점 4점)보다 유리한 고지에 있다. 오는 28일 포르투갈과의 조별리그 최종전을 통해 조 1위를 가린다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com