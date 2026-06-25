대한민국의 눈물! A조 2위 놓친 韓, 32강전 갈 수 있나…태극전사 베이스캠프 복귀→'무한' 기다림의 시간

[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]아무것도 정해진 것은 없다. 이대로 집에 갈 수도, 월드컵 여정을 이어갈 수도 있다. 모든 가능성은 열려있다. 다만, 일단은 '무한대기'다.
홍명보호는 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3·골득실차 -1)로 최종 3위를 기록했다. 기대가 컸기에 아쉬움도 크다. 한국은 1, 2차전에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 2위에 자리하고 있었다. 남아공과의 최종전에서 무승부만 기록해도 A조 2위를 확정하는 상황이었다. 그러나 한국은 눈앞에서 토너먼트행 티켓을 놓쳤다.
아직 다 끝난 건 아니다. 이번 대회는 48개국 체제로 확대됐다. 이에 따라 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 상위 8개팀이 32강 진출권을 획득한다. 한국은 L조 마지막 경기가 끝날 때까지 초조한 기다림의 시간을 보내야 한다. 물론 그 전에 운명이 결정될 수도 있다.
한국은 25일(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이에서 남아공전을 치른 후 베이스캠프로 돌아갔다. 멕시코 과달라하라에서 회복 훈련을 진행하며 운명을 기다릴 계획이다. 대한축구협회 관계자는 "현지 시각으로 25일 오후 훈련을 재개할 예정"이라고 전했다.
국제축구연맹(FIFA)에 따르면 이번 대회 '3위 와일드카드'는 승점-골득실-다득점-페어플레이 포인트가 높은 팀-FIFA 랭킹 순으로 정한다. A~C조의 최종전 결과 한국은 4번째에 위치해 있다. 남은 9개조 3위 중에서 최소 세 팀에 우위를 점하면 32강에 갈 수 있다. 현재 조별리그 최종전을 남겨둔 D∼L조에는 이미 네 팀이 승점 3점을 거뒀다. D조 파라과이, F조 스웨덴, J조 알제리, L조 크로아티아가 나란히 1승1패(승점 3)를 기록했다.
한국이 32강에 오른다면 눈앞엔 두 가지 가능성이 있다. FIFA 프로토콜에 따라 첫 번째는 30일 오전 5시 30분 E조 1위 독일과 미국의 보스턴 스타디움에서 붙는 것이다. 두 번째는 7월 2일 오전 5시 미국의 시애틀 스타디움에서 G조 1위와 격돌하는 시나리오다. 현재 G조 1위는 이집트다.
태극전사들은 희망의 끈을 놓지 않고 있다. 이강인(파리생제르맹)은 "(토너먼트 진출) 당연히 기대를 갖고, 앞으로 2~3일 동안 모든 행운이 우리한테 왔으면 좋겠다. 일단 기다리면서 다음 경기가 있을 수 있으니까 최선을 다해서 이런 경기가 다시 반복되지 않도록 잘 반성하고 준비해야 할 것 같다"며 "선수로서 많은 반성을 해야 될 것 같다. 앞으로 더 이상 이런 상황이 나지 않도록 더 많은 반성과 노력을 해야 되지 않을까 싶다"고 다짐했다.
설영우(즈베즈다)는 "모든 선수가 다운돼 있는 건 사실이다. 그러나 끝난 게 아니니까 일단 다음 경기를 한다는 마음으로 준비하자고 얘기했다. 정신적으로, 육체적으로 회복을 잘해서 기다리겠다"고 목소리에 힘을 줬다. 이기혁(강원)도 "조 3위로 32강에 진출한다면 선수들이 더 간절하게 경기에 나서야 한다. 이런 기회가 흔하게 오지 않는 만큼 32강에 진출하면 선수들 모두 한마음으로 뭉쳐서 경기를 잘 준비하겠다"고 각오를 다졌다.
과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com