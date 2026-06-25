대한민국의 눈물! A조 2위 놓친 韓, 32강전 갈 수 있나…태극전사 베이스캠프 복귀→'무한' 기다림의 시간

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 그라운드를 돌고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]아무것도 정해진 것은 없다. 이대로 집에 갈 수도, 월드컵 여정을 이어갈 수도 있다. 모든 가능성은 열려있다. 다만, 일단은 '무한대기'다.

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홍명보호는 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3·골득실차 -1)로 최종 3위를 기록했다. 기대가 컸기에 아쉬움도 크다. 한국은 1, 2차전에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 2위에 자리하고 있었다. 남아공과의 최종전에서 무승부만 기록해도 A조 2위를 확정하는 상황이었다. 그러나 한국은 눈앞에서 토너먼트행 티켓을 놓쳤다.

아직 다 끝난 건 아니다. 이번 대회는 48개국 체제로 확대됐다. 이에 따라 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 상위 8개팀이 32강 진출권을 획득한다. 한국은 L조 마지막 경기가 끝날 때까지 초조한 기다림의 시간을 보내야 한다. 물론 그 전에 운명이 결정될 수도 있다.

한국은 25일(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이에서 남아공전을 치른 후 베이스캠프로 돌아갔다. 멕시코 과달라하라에서 회복 훈련을 진행하며 운명을 기다릴 계획이다. 대한축구협회 관계자는 "현지 시각으로 25일 오후 훈련을 재개할 예정"이라고 전했다.

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국제축구연맹(FIFA)에 따르면 이번 대회 '3위 와일드카드'는 승점-골득실-다득점-페어플레이 포인트가 높은 팀-FIFA 랭킹 순으로 정한다. A~C조의 최종전 결과 한국은 4번째에 위치해 있다. 남은 9개조 3위 중에서 최소 세 팀에 우위를 점하면 32강에 갈 수 있다. 현재 조별리그 최종전을 남겨둔 D∼L조에는 이미 네 팀이 승점 3점을 거뒀다. D조 파라과이, F조 스웨덴, J조 알제리, L조 크로아티아가 나란히 1승1패(승점 3)를 기록했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 홍명보 감독이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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한국이 32강에 오른다면 눈앞엔 두 가지 가능성이 있다. FIFA 프로토콜에 따라 첫 번째는 30일 오전 5시 30분 E조 1위 독일과 미국의 보스턴 스타디움에서 붙는 것이다. 두 번째는 7월 2일 오전 5시 미국의 시애틀 스타디움에서 G조 1위와 격돌하는 시나리오다. 현재 G조 1위는 이집트다.

태극전사들은 희망의 끈을 놓지 않고 있다. 이강인(파리생제르맹)은 "(토너먼트 진출) 당연히 기대를 갖고, 앞으로 2~3일 동안 모든 행운이 우리한테 왔으면 좋겠다. 일단 기다리면서 다음 경기가 있을 수 있으니까 최선을 다해서 이런 경기가 다시 반복되지 않도록 잘 반성하고 준비해야 할 것 같다"며 "선수로서 많은 반성을 해야 될 것 같다. 앞으로 더 이상 이런 상황이 나지 않도록 더 많은 반성과 노력을 해야 되지 않을까 싶다"고 다짐했다.

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설영우(즈베즈다)는 "모든 선수가 다운돼 있는 건 사실이다. 그러나 끝난 게 아니니까 일단 다음 경기를 한다는 마음으로 준비하자고 얘기했다. 정신적으로, 육체적으로 회복을 잘해서 기다리겠다"고 목소리에 힘을 줬다. 이기혁(강원)도 "조 3위로 32강에 진출한다면 선수들이 더 간절하게 경기에 나서야 한다. 이런 기회가 흔하게 오지 않는 만큼 32강에 진출하면 선수들 모두 한마음으로 뭉쳐서 경기를 잘 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

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과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com