'몬테레이 쇼크' 손흥민과 이강인의 두 얼굴

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 손흥민에 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 강상윤 윤기욱 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김성원 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC)과 '한국 축구의 미래' 이강인의 두 얼굴이다.

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대한민국이 25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 선제 결승골을 내주며 0대1로 허망하게 패했다.

남아공이 1승1무1패를 기록, 대한민국을 넘어 A조 2위로 32강에 직행했다. 최종전을 앞두고 이미 A조 1위를 확정한 멕시코는 최종전에서 체코를 3대0으로 완파했다.

홍명보호가 반사이익을 누렸다. A조 3위를 차지하며, 32강 진출의 실낱희망을 이어갔다. 이번 대회는 48개국이 출전하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다.

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대한민국의 운명은 안갯속이다. 살아남을 경우 30일 미국 보스턴에서 E조 1위 독일 혹은 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 경기를 펼치게 된다.

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'캡틴' 손흥민(LA FC)의 선발 제외는 '파격'이었다. 그는 후반 시작과 함께 투입됐다. 홍명보 감독은 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 출전하는 것이 팀이나 본인을 위해서 좋다고 판단했다"라고 설명했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민이 이강인에게 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 김진규 김동진 코치의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

그러나 손흥민의 투입에도 남아공의 결승골은 후반 18분 터졌다. 손흥민은 남아공전 후 방송사와의 인터뷰에서 "경기가 잘 안 풀리는 부분에서 당연히 답답하다. 결과가 아쉽다보니 많이 다운되는 것이 당연한 것 같다"고 말했다.

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그리고 "팀이 패배하는 것을 지켜보고, 경기장에서 많이 못 도와준 것 같아서 미안한 마음이 크다"며 "안타깝다고 해야하는지, 아깝다고 해야하는지 아이러니한 상황이다. 우리가 3위로 올라가야 하는지, 못 올라가야 하는지 기다리는 것이 개인적으로 원치 않은 상황이다. 많은 선수들이 노력한 것에 대해서 결과들이 안 나와서 아쉽다. 우리 손을 떠난 것이서 받아들여야 한다"고 했다.

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'조커'로 투입된 것에 대해서 "감독님이 말씀은 해주셨다. 경기 뛰는 부분도 힘들지만, 밖에서 보는 부분도 힘들다. 선수들에게 많은 얘기를 하는 것보다 가장 심플하게 해줄 수 있는 조언을 해주려고 노력했다"고 말했다.

한국 축구의 또 다른 축인 이강인(파리생제르맹)은 더 침울했다. 그는 "죄송하다는 말씀을 드리고 싶다. 많이 반성해야할 것 같다"며 말을 제대로 잇지 못한 후 "죄송하다는 말씀밖에 없다"고 했다.

그는 또 "이유는 없다. 실력이 많이 부족했다. 못해선 진 거다. 앞으로 더 잘 하려고 노력해야 한다. 앞으로 2~3일 동안 모든 행운이 있었으면 좋겠다. 또 다시 기회가 생긴다면 더 최선을 다해서 잘해야 될 것 같다"고 강조했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com