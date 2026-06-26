'놀라운 속도의 손흥민, 그 빛을 잃었다' 日 충격 분석 '이렇게 뛰지 못하는 韓 처음 보는 것 같다'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 그라운드를 돌고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민에 주장 완장을 찬 김민재를 맞이하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국의 패배 소식에 깜짝 놀랐다. '캡틴' 손흥민(LA FC)에 대한 부정적 시선까지 나왔다.

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일본 언론 '주니치스포츠'는 25일 '이렇게 달리지 못하는 한국은 처음인지도 모른다. 믿기 어려운 광경이었다. 공격을 주저하는 한국 대표 선수들이 양 무릎에 손을 얹고 숨을 헐떡였다. 기온 30도, 습도 70%라는 혹독한 상황 속에서 완전히 발이 멈췄다. 전반부터 움직임이 부진하고 공격이 정체된 상황이었다. 손흥민의 움직임은 무겁고, 공에 닿지 않았다'고 보도했다.

대한민국 축구대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 0대1로 패했다. 한국은 조별리그를 1승1무1패(승점 3·골득실차 -1)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다.

한국은 앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 남겼다. 이날 경기에서 승점 1점만 쌓아도 A조 2위가 확정되는 상황이었다. 그러나 후반 18분 남아공에 선제 실점하며 흔들렸다. 한국은 만회골을 노렸지만 경기 결과를 바꾸지 못했다. 이제 한국은 '3위 와일드 카드'를 기대해야 하는 상황이다. 이번 대회는 48개 국이 참가한다. 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출한다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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주니치스포츠는 '한국은 두 경기 연속 무득점 패배를 기록했다. 볼 점유율만 보면 한국이 상대를 압도했다. 그러나 남아공의 골 지역에서 멀리 떨어진 곳에서 나온 패스가 대부분이었다. 공격수들이 움직이지 않아서 유효한 세로 패스가 들어오지 않았다. 지원 움직임과 연계가 부족해 체력이 소진됐다. 한국은 자력으로 토너먼트 진출에 실패했다. 탈락 위기에 놓였다'고 했다.

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이 매체는 '이렇게 달리지 못하는 한국을 본 것은 처음인지도 모른다. 한때 한국의 강점이라면 강인한 피지컬, 스피드, 운동량 등이었다. 놀라운 속도와 활발한 운동량으로 빛나던 손흥민은 이제 그 빛을 잃어버렸다. 압도적인 피지컬을 자랑하던 한국 축구는 기본이 되는 강점을 놓치고 미로에 빠져버렸다. 이제 운을 하늘에 맡길 수밖에 없다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com