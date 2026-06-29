"일본, 브라질 이길 수준 도달했어" '우승도전' 일본, '영원한 우승후보' 브라질 잡을까?

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[스포츠조선 박찬준 기자]우승에 도전하는 일본 축구가 32강 길목에서 '영원한 우승후보' 브라질을 만난다.

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일본은 30일 오전 2시(이하 한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 브라질과 2026년 북중미월드컵 32강전을 치른다. 일본은 네덜란드, 스웨덴, 튀니지 등 이른바 '죽음의 조'로 불린 F조를 2위로 통과했다. '유럽 강호' 네덜란드와 2대2, 스웨덴과 1대1로 비기고, 아시아팀 최초로 월드컵 한 경기 4골을 성공시키며 튀니지를 4대0 대파했다. 대회 전부터 다크호스로 지목받은 일본은 조별리그부터 실력을 과시하며 '우승 도전'이 허언이 아님을 증명했다.

불운하게도 상대는 C조 1위 브라질이다. 과거에 비해 아우라가 많이 약해졌지만, 브라질은 월드컵 무대 최강자다. 역대 최다인 5회 우승에 성공했다. 이번 월드컵에서도 모로코와의 1차전에서 1대1로 비기며 불안하게 출발했지만, 이어진 경기에서 아이티와 스코틀랜드를 모두 3대0으로 잡았다. 비니시우스 주니오르는 3경기 연속골(4골)을 터뜨렸다.

과거 명성에서는 비교불가다. 여전히 언더독은 일본이다. 옵타에 따르면, 일본의 16강 진출 확률은 30.9%에 불과하다. 브라질 공격수 하양은 기자회견에서 "난 일본 최고의 선수가 누군지 모른다"고 했다. 하지만 이변을 점치는 목소리도 제법 크다. 과거 일본 대표팀을 이끌었던 필립 트루시에 감독은 "일본이 브라질을 상대로 승리한다면 완전히 놀라운 일이 아니다. 일본은 이미 그 수준에 도달할 수 있는 능력을 갖추고 있다"고 했다.

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일본은 이미 지난해 10월 홈에서 브라질을 3대2로 제압한 바 있다. 일본은 긴장하면서도, 자신감을 숨기지 않고 있다. 21세 공격수 시오가이 겐토는 "브라질이 강하긴 하지만 예전같지 않다"고 도발적인 평가를 하기도 했다. 브라질 내에서도 '같은 실수를 반복하지 않을 것'이라고 낙관하면서도, 우려의 시선까지 지우지는 않고 있다.

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일본의 장점은 역시 조직력이다. 모리야스 하지메 감독이 8년간 팀을 만들며 다진 조직력이 절정에 달했다. 일본식 스리백은 대단히 높은 평가를 받고 있다. '일본의 메시' 구보 다케후사가 부상으로 출전이 어렵지만, 누가 투입돼도 견고함과 날카로움을 잃지 않고 있다. 브라질은 개인기량으로 맞선다. 특히 네이마르의 복귀는 큰 힘이 될 전망이다. 스코틀랜드전에서 교체 출전하며 981일 만에 대표팀에 돌아온 그는 변함없는 개인기와 창의성을 발휘했다. 네이마르는 일본을 상대로 무려 9골을 넣을 정도로 일본에 강했다.

과연 일본이 브라질을 상대로 아시아 축구의 자존심을 세울 수 있을까. 이미 브라질과 대등한 경기를 할 수 있을 것이라는 예상을 받고 있다는 것만으로도 한국 축구 속은 쓰릴 수밖에 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com