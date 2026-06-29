월드컵 조별리그 대상 축구토토 승무패 37회차, 약 16만건 적중

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 '2026년 FIFA 북중미월드컵' 조별리그 14경기를 대상으로 시행한 축구토토 승무패 37회차에서 총 16만 212건의 적중이 발생했다고 29일 밝혔다.

스포츠토토 공식 인터넷 발매사이트 베트맨이 지난 28일 발표한 적중결과에 따르면, 이번 회차에서는 1등부터 4등까지 총 16만 212건이 적중한 것으로 집계됐다.

14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 234건으로, 개별 환급금은 295만 410원이다. 2등은 3536건(7만 8100원), 3등은 2만 8249건(4890원), 4등은 12만 8193건(2160원)이었다.

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이번 회차에서는 승(홈팀 승)이 4경기, 무(무승부)가 4경기, 패(홈팀 패배)가 6경기로 나타났다. 가장 눈에 띄는 결과는 에콰도르-독일전이었다. 에콰도르는 객관적인 전력에서 앞선다는 평가를 받았던 독일을 2대1로 꺾으며 이번 회차의 주요 이변을 만들어냈다.

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튀르키예도 앞선 조별리그 경기에서 다소 부진한 모습을 보였지만, 이번 대회에서 좋은 경기력을 선보였던 미국을 상대로 3대2 승리를 거두며 반전에 성공했다. 세네갈은 이라크를 5대0으로 크게 꺾었다. 벨기에도 뉴질랜드를 상대로 5대1 대승을 거뒀으며, 프랑스는 노르웨이에 4대1로 승리하는 등 다득점 경기도 이어졌다.

일본-스웨덴전과 이집트-이란전은 각각 1대1로 종료됐으며, 파라과이-호주전과 카보베르데-사우디아라비아전은 득점 없이 0대0 무승부를 기록했다. 이밖에 네덜란드는 튀니지를 3대1로 꺾었고, 스페인과 잉글랜드는 각각 우루과이와 파나마를 상대로 승리를 거뒀다. 크로아티아도 가나에 2대1로 승리했다.

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한국스포츠레저 관계자는 "예상하기 쉽지 않은 결과가 이어졌지만, 1등부터 4등까지 총 16만 건이 넘는 다수 적중이 이어졌다"며 "다음 회차인 축구토토 승무패 38회차에도 스포츠팬들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

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축구토토 승무패 37회차의 자세한 적중 결과와 환급 관련 내용은 스포츠토토 홈페이지와 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 확인할 수 있다.