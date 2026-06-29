메이저리거의 K리거 작심 비판! "홍명보 나가!"→애들 보는데 뭐해?…"귀에 거슬려+비판도 선은 지켜라"

2026 북중미 월드컵 이후 비난 여론에 대해 이야기 하는 김병현. 사진=김병현 유튜브 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]전 메이저리거 김병현이 전 K리거 김영광의 행동을 지적하는 듯한 발언을 했다. 선배인 홍명보 전 축구대표팀 감독을 향한 예의 없는 행동을 비판한 것으로 보인다.

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김병현은 28일 자신의 유튜브 채널을 통해 한국 축구대표팀의 월드컵 탈락과 관련한 비난 여론에 대해 지적했다. 특히 전 축구대표팀 골키퍼 김영광의 발언을 저격하는 듯한 말을 했다. 김영광은 지난 25일 틱톡의 축구 프로그램 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 한국과 남아공의 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전을 평가하는 과정에서 박수를 치며 "홍명보 나가"라고 말했다.

김병현은 "어딘가에서 우연히 봤는데, 운동을 했던 후배들이 나와서 너무 선을 넘는 듯한 발언을 한 게 내 귀에는 좀 거슬리게 들렸다"며 "홍명보 감독님과 개인적으로 만난 적은 없고, 오해하시면 안 된다"고 말했다.

JTBC 신규 예능 '예스맨' 제작발표회가 14일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 김영광이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/

또 김병현은 "거기에서 나온 단어가 같은 운동하는 사람으로서 귀에 거슬렸다. '홍명보 나가'라는 말"이라며 "일반 팬들이나 축구에 변화를 원하는 사람들은 충분히 그런 말을 쓸 수 있겠다고 생각했다"고 전했다. 이어 "하지만 우리 같이 운동을 했던 사람들, 같이 대표팀을 했던 사람으로서 옆에서 그런 단어를 쓴다는 게 기본을 지키지 않은 모습처럼 느껴졌다"고 덧붙였다.

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김병현은 성적을 못 낸 것은 전적으로 홍명보 감독의 책임이 맞지만, 직속 선배에 대한 최소한의 예의를 지킬 필요가 있었다는 아쉬움을 드러낸 것이다.

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그는 "성적을 못 낸 것은 감독님, 코치님, 선수들 모두의 책임이고, 첫 번째는 그래도 감독님이 책임을 져야 한다"면서도 "비판을 해도 선은 지켜가면서 해야 한다"고 강조했다.

끝으로 김병현은 이 같은 행동이 어린 친구들이나 운동을 막 시작한 선수들에게 부정적 영향을 주지는 않을까 우려했다.

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그는 "어린 친구들, 운동을 하고 있고 사회에서 영상을 보고 자란 사람들에게 '우리 운동하는 사람들은 이렇게 예의 없게 행동하지 않습니다'라는 말을 해주고 싶었다"고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com