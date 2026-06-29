'亞 최고령 월드컵 출전' 나가토모 호언 장담 "브라질 쓰러뜨리겠다"

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[스포츠조선 박상경 기자] 브라질과의 2026 북중미월드컵 32강전을 앞둔 일본 대표팀의 나가토모 유토(FC도쿄)가 필승 의지를 드러냈다고 니혼TV가 29일(한국시각) 전했다.

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나가토모는 이날 미국 텍사스주 휴스턴에서 가진 브라질전 대비 훈련을 마친 뒤 취재진 인터뷰에서 "준비는 완벽하게 완성됐다. 매우 치열하고 어려운 경기가 될 것으로 보이지만, 브라질을 쓰러뜨리겠다"고 말했다.

나가토모는 일본 대표팀의 정신적 지주다. 최종명단 발표 전까지만 해도 고령과 기량 저하로 승선 가능성이 높지 않을 것이라는 전망과 달리, 모리야스 하지메 감독의 부름을 받았다. 출국 행사장에 일장(히노마루)과 '필승'이라는 한자가 적힌 하치마키(머리띠)를 두르고 나와 화제가 되기도. 스웨덴과의 조별리그 최종전에서는 후반 막판 교체 투입돼 팀 케이힐(호주)이 갖고 있던 역대 아시아 선수 본선 최고령 출전 기록을 갈아 치웠다. 대회 기간 중에도 일장이 새겨진 머리띠를 두르고 뛰면서 눈길을 끌고 있다. 젊은 선수들이 주축이 된 일본 선수단의 중심을 잡는 역할을 하고 있다.

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나가토모는 "브라질을 쓰러뜨리는 게 당연한 일은 아니다"면서도 "우리 역시 강하다. 우리의 힘을 믿고 싸울 뿐이다. 승리하겠다"고 다짐했다. 또 "진심으로 브라질과 맞붙을 수 있는 건 월드컵 밖에 없다고 생각한다"며 "토너먼트에서 패배는 끝을 의미한다. 브라질도 의욕을 갖고 나올 것이다. 늦은 시간이지만 많은 이들이 응원해주셨으면 좋겠다"는 바람을 나타내기도 했다.

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일본은 지난해 11월 도쿄에서 가진 친선경기에서 브라질에 3대2 역전승을 거둔 바 있다. 당시 먼저 두 골을 내줬음에도 후반에 파상공세를 퍼부어 승리를 가져간 바 있다. 브라질의 카를로 안첼로티 감독은 일본전을 앞두고 "(친선경기 패배는) 우리에게 좋은 경험이 됐다. 일본이 얼마나 경쟁력 있는 팀인지 알 수 있었다"며 "일본은 지난 3월 잉글랜드도 이겼다. 우리는 그들을 존경한다. 결승전처럼 이번 경기를 준비했다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com