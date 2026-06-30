'홍명보 살해 협박' 국제적 망신으로 번졌다! 외신까지 관심 집중…경찰 심각한 사안 판단→'대표팀 안전 우려' 경찰력 동원

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 머리를 감싸쥐는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]외신이 홍명보 전 대한민국 축구 국가대표팀 감독에 대한 살해 협박 사건을 전했다. 홍명보 감독은 월드컵 부진을 이유로 전날 감독직에서 사퇴했다.

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독일 빌트는 29일(한국시각) '한국의 월드컵은 예상보다 일찍 끝났다. 단 3경기에서 1승만 거둔 채 조별리그에서 탈락하면서, 팀은 씁쓸한 귀국길에 올랐다'며 '처참한 결과는 자국 내에서 큰 분노를 일으켰고, 이제 그 분노가 온라인상에서 폭발하고 있다'고 보도했다. 이어 '특히 월드컵 탈락 직후 즉각 사퇴를 발표한 전 한국 대표팀 감독 홍명보가 비난의 표적이 됐다'며 '이제 경찰까지 개입해야 하는 상황이 됐다'고 덧붙였다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 작전지시를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

앞서 국내 한 온라인 커뮤니티에서 익명의 이용자가 홍명보 전감독이 공항에 도착하면 그를 살해하겠다는 글을 올리며 문제가 됐다. 경찰은 이를 매우 심각한 사안으로 받아들이고 있으며, 대비 조치를 마련한 상태다. 홍명보를 비롯한 한국 대표팀은 곧 인천공항으로 복귀한다. 공항에는 약 160명의 경찰 인력이 배치될 것으로 예상된다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

홍명보호의 월드컵에서 실패는 세계적으로도 관심거리가 되고 있다.

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매체는 '홍명보 감독에게 이번 탈락은 국가대표 감독으로서 두 번째로 겪는 쓰라린 월드컵 실패다'며 '앞서 2014년에도 홍명보는 한국을 조별리그 탈락으로 몰아넣었으며, 당시 3경기에서 승점 1점만을 얻었다'고 설명했다.

멕시코 과달라하라 숙소를 떠나는 한국 국가대표팀. 연합뉴스

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홍명보는 지난 2024년 7월 다시 대표팀 감독직으로 복귀하면서 또 한번의 기회를 얻었다. 그러나 또다시 조별리그 탈락을 당하면서 일부 국민들은 실패의 원인을 홍명보 감독에게서 찾고 있다.

한국은 이번 대회 조별리그 1차전에서 체코를 2-1로 잡아내면서 희망찬 출발을 알렸다. 그러나 멕시코와 남아프리카공화국전에서 연달아 패배하면서 조기 탈락했다. 처참한 결과는 결국 국민들의 분노로 이어졌다. 결국 홍명보와 대표팀을 보호하기 위해 경찰력까지 동원되는 상황에 이르고 말았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com