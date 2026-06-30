"홍명보 나가" 김영광 공개 저격, 김병현 소신발언→여론 극대노 "얼마나 욕 먹고 싶은건지"

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[스포츠조선 김대식 기자]야구 레전드 김병현이 팬들에게 뭇매를 맞고 있다.

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김병현은 29일 개인 유튜브 채널을 통해 '2026년 월드컵 소신발언합니다'라는 제목의 영상을 올렸다.

그는 "남아공전이 끝난 후 아쉬운 장면들이 보였다. 축구인은 아니지만 체육인으로서 안타까운 생각이 들었다"며 입을 열었다.

그는 "첫 번째는 아직은 32강이라는 경우의 수가 있음에도 불구하고, 유튜브에서 축구계에서 누구라고 말하지 않겠지만 너무 선을 넘는 듯한 발언을 하는 게 내 귀에는 좀 거슬리게 들렸다. 조 그랬다. 홍명보 감독님이랑 한번도 만난 적도 없다. 거기에서 그 발언과 단어가 귀에 거슬렸다. 같은 운동하는 사람으로서 '홍명보 나가'가 거슬렸다"고 했다. 김병현은 실명을 언급하지 않았지만 유명한 축구선수 출신 중에서 '홍명보 나가'를 외친 건 국가대표 출신 수문장인 김영광이다.

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김병현은 "일반 팬이나 축구계에 큰 원하는 사람들은 그런 말을 쓸 수 있다. 그런 말 자체가 까마득한 후배, 그리고 같이 대표팀을 했던 사람으로서 옆에서 그런 단어를 쓴다는 게 제가 배워왔던 운동하는 사람들의 기본을 지키지 않은 모습으로 거슬렸다. 내 귀에는 시원하다고 들리지 않았다. 이런 문화가 너무 극단적으로 퍼지는 걸 원하는 않는다"며 김영광을 우회적으로 저격했다.

사진캡쳐=김병현 유튜브

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자신이 이런 영상을 만들 이유로는 "이슈를 원하는 건 아니지만 누군가는 이런 소리를 내줘야 하지 않나라는 생각이 들어서 이야기를 해보는 것이다. 욕 먹을 각오하고 이런 이야기를 하는 것"이라고 설명했다.

김병현도 홍명보 감독을 옹호하고자 하는 취지의 발언은 아니라고 선을 그었다. "책임을 져야 하는 것은 맞다. 대표팀이 성적을 내지 못한 건 수뇌부, 감독, 코치님, 선수들도 책임이 있다. 모두의 책임이다. 첫 번째는 그래도 감독님이 책임을 지셔야 한다"고 했다.

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다만 그는 "다 끝난 다음에 책임을 져도 되는 일인데 32강 경우의 수가 끝나기도 전에 그런 분위기가 나왔다는 게 평생 운동했던 사람으로서 화가 나는 부분이다. 우리 사회가 극단적이지 않았으면 좋겠다"고 했다.

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팬들은 거세게 반발하고 있다. "우리는 이렇게 늙지 맙시다"라는 댓글에 폭발적인 반응이 나오고 있다. "이런 사람이 축구협회에 있었다고 상상해보면 지금 사태가 이해가 간다", "얼마나 욕을 먹고 싶은지 감도 오지 않는다", "이런 꼰대 문화가 이렇게 무섭다는 걸 다시 한번 느낀다"는 반응이 수두룩했다. 김대식 기자