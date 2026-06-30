'월드컵 32강 탈락' 홍명보 감독과 선수단, 고개 숙인 채 팬들 야유 속 귀국→정몽규 회장 뒤따라 조용히 입국

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 정몽규 대한축구협회장이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[인천공항=스포츠조선 김가을 기자]2026년 북중미월드컵을 아쉽게 마무리한 홍명보 감독과 일부 선수가 귀국했다. 홍 감독과 조현우(울산) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(페예노르트) 황희찬(울버햄튼) 백승호(버밍엄시티) 김문환(대전) 이강인(파리생제르맹) 설영우(즈베즈다) 등 선수 8명은 30일 인천국제공항을 통해 입국했다.

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한국 축구는 북중미월드컵에서 아쉬운 성적표를 받아들었다. 1승2패(승점 3), 조별리그 A조 3위를 기록했다. 시작은 좋았다. 체코와의 첫 경기에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독의 '신들린 용병술'에 전 세계 극찬이 쏟아졌다. 하지만 2차전에서 '홈팀' 멕시코의 벽을 넘지 못했다. 안타까운 실수로 0대1, 패배를 떠안았다. 문제는 남아공과의 마지막 경기였다. 한국은 좀처럼 힘을 쓰지 못한 채 0대1로 고개를 숙였다. 남아공은 '한 수 아래' 전력으로 평가했던 팀이기에 충격은 더 컸다. 한국은 3위 팀 가운데 상위 8개 팀에 주어지는 '와일드 카드'로 토너먼트 진출을 노렸다. 그러나 하늘은 홍명보호의 기대를 저버렸다. 한국은 조 3위 경쟁국 가운데 최종 10위를 기록, 도전을 마감했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 한 축구 팬이 홍명보 전 감독을 비판하는 피켓을 들고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

홍 감독과 선수단은 새벽 이른 시각 도착했지만, 워낙 비판이 거센 탓에 귀국 현장엔 만일의 상황에 대비해 경찰관이 배치되기도 했다. 현장에는 200명 넘는 팬과 유튜버 등이 몰렸다. 비행기 도착 소식이 알려진 뒤 홍 감독이 모습을 드러내기 전부터 입국장엔 고성이 쏟아졌다. 박항서 월드컵 국가대표 지원단장과 김승희 대한축구협회 전무 등과 함께 홍 감독과 선수들이 입국장에 들어서자 팬들의 고함과 야유는 더욱 커졌다. 홍 감독은 '팬들에게 하실 말씀 없나' 등 취재진 질문에는 특별한 답을 하지 않은 채 입국장을 나섰다. 선수들은 게이트 밖에 마련된 차를 타고 먼저 떠났다. 축구협회 관계자들이 탄 버스는 이후 공항을 빠져나갔다. 정몽규 축구협회장도 뒤따라 조용히 입국했다.

한편, '캡틴' 손흥민(LA FC) 등 다른 선수들은 몇 명씩 그룹을 지어 별도로 움직일 예정이다. 축구협회에 따르면 7월 1일까지는 모두 귀국할 예정이다. 그동안은 월드컵 본선을 마치고 선수단이 돌아오면 공항에서 귀국 행사가 열렸다. 하지만 이번엔 별도의 행사가 열리지 않았다. 2002년 한-일 대회 이후 한국이 원정으로 치른 월드컵에서 대표팀이 공항 귀국 행사 없이 들어온 건 이번이 처음이다.

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인천공항=김가을 기자 epi17@sportschosun.com