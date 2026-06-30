'대한민국 4강 신화 도대체 어떻게 했나' 32강 충격 탈락, 일본 대성통곡+눈물바다

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[스포츠조선 김대식 기자]월드컵에서 탈락한 일본 선수들이 펑펑 눈물을 흘렸다.

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일본은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2로 역전패를 당했다. 일본은 대회에서 탈락했다.

기대 이상의 출발이었다. 수비에 집중한 일본은 브라질을 상대로 잘 버텼다. 심지어 선제골까지 넣었다. 전반 29분 일본의 역습에서 사노 카이슈가 치고 달렸다. 브라질 수비수들이 뒷걸음질치자 카이슈는 과감하게 중거리 슈팅을 시도해 브라질 골망을 흔들었다. 전반 내내 일본은 브라질의 공격을 잘 틀어막으면서 버티는데 성공했다.

후반 초반부터 브라질이 반격을 시도했다. 후반 9분 카세미루에게 결정적인 위기를 맞았던 일본은 결국 카세미루를 막지 못했다. 후반 11분 가브리엘 마갈량이스가 올려준 크로스가 카세미루의 강력한 헤더로 연결돼 동점골이 됐다. 이후에도 일본은 수비에도 집중하면서 연장전까지도 바라봤다.

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모든 계획이 경기 종료 직전 틀어졌다. 페널티박스로 들어온 브루노 기마랑이스가 슈팅하는 척 패스를 내주자 일본 수비수들이 모두 속았다. 기마랑이스의 패스를 받은 가브리엘 마르티넬리가 극적인 역전골을 터트렸다. 일본이 반격하기엔 시간이 너무 부족했다.

경기 후 일본 매체 스포니치 아넥스는 '잔인하게도 경기 종료 휘슬이 울리자 공격수 우에다 아야세와 미드필더 카이슈는 그라운드에 주저앉은 채 한동안 일어나지 못했다. 미드필더 다나카 아오는 그라운드에 쓰러져 오열했다. 벤치에 있던 미드필더 쿠보 다케후사의 눈에도 눈물이 맺혔다. 멘토 자격으로 대표팀에 동행한 미드필더 미나미노 타쿠미와 지원 멤버인 수비수 요시다 마야도 눈가를 훔쳤다'며 선수단이 통곡했다고 밝혔다.

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이어 또 다른 일본 매체인 데일리뉴스도 '일본 대표팀은 후반 추가시간 결승골을 허용하며 16강 진출에 실패했다. 브라질의 저력을 끝내 넘어서지 못했다. 네덜란드와의 첫 경기에서 부상으로 교체된 뒤 3경기를 연속 결장했던 쿠보는 눈물을 멈추지 못했다. 그는 나가토모 유토 등 동료들과 서로 껴안은 채 고개를 숙이고 그라운드를 바라봤다'며 쿠보의 울음을 주목했다.

경기 후 하지메 감독은 "여기서 대회를 떠나야 하는 것이 정말 아쉽다. 선수들은 최선을 다한 결과였다. 지금은 분하지만 앞으로 더 힘을 기르기 위해 계속 노력하겠다. 팬 여러분께 승리를 선물하지 못해 죄송하다. 감독으로서 제 역량이 부족했다. 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 일본 축구팬들에게 공개적으로 사과했다.

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일본은 충격에 빠질 수밖에 없다. 월드컵 우승을 목표로 외쳤을 정도로 성장했다고 자신했지만 월드컵 토너먼트 승리에 또다시 실패했기 때문이다. 아시아 최강을 자부하는 일본이지만 월드컵 토너먼트만 가면 약해지고 있다. 일본은 한국의 4강 신화를 넘고 싶어하지만 아직 토너먼트 1승조차 해내지 못했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com