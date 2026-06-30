'가로채기, 어림없다' 맨체스터 유나이티드, '하락세' 메이슨 마운트 '판매 불가' 결정..'AC밀란 아모림 감독의 영입 시도에 원천 차단'

Nottingham Forest's Serbian defender #31 Nikola Milenkovic (L) vies with Manchester United's English midfielder #07 Mason Mount (R) during the English Premier League football match between Manchester United and Nottingham Forest at Old Trafford in Manchester, north west England, on May 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Manchester United's English midfielder #07 Mason Mount poses for a selfie with fans as they train at Carton House in Dublin, Ireland on April 7, 2026, during their four-day intensive football training camp in the Irish capital. (Photo by Paul Faith / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]루벤 아모림이 새롭게 지휘봉을 잡은 이탈리아 AC밀란이 맨체스터 유나이티드 미드필더 메이슨 마운트를 노리고 있다. 하지만 맨유는 마운트를 이번 여름에 팔지 않을 것이라고 한다.

Advertisement

영국 매체 '데일리 메일'은 맨유는 수많은 부상으로 인해 마운트가 3년 동안 총 72경기 출전에 그쳤음에도 불구하고 그를 매각하는 데 전혀 관심이 없다고 30일 보도했다. AC밀란은 최근 계속 마운트 영입을 추진하고 있다고 한다. 밀란은 최근 마시밀리아노 알레그리의 후임으로 전 맨유 감독 루벤 아모림을 새로 임명했다. 아모림 감독의 첫 번째 행보 중 하나는 새 2026~2027시즌이 시작되기 전에 마운트를 가로채려고 시도하는 것으로 전해졌다.

밀란은 이미 구단 역대 최고 이적료 계약에 합의하며 파리생제르맹의 백업 공격수 곤살루 하무스를 영입했다. 순차적으로 미드필더, 수비수 보강을 추진 중이라고 한다. 마운트도 전력 보강의 일환이다.

다음 시즌 프리미어리그 뿐 아니라 유럽챔피언스리그에 나가야 하는 맨유는 스쿼드 보강이 필수적이다. 카세미루가 자유계약(FA)으로 떠나 인터 마이애미와 계약했다. 게다가 북중미월드컵에 우루과이 국가대표로 출전한 마누엘 우가르테가 시즌 아웃 가능성이 있는 무릎 부상을 당했다. 마이크 캐릭 맨유 감독은 공백을 메울 선수를 영입하기 전까지는 그 어떤 미드필더 자원도 매각하기 어려운 처지에 놓였다.

Manchester United's English midfielder #07 Mason Mount vies with Sunderland's Congolese midfielder #27 Noah Sadiki during the English Premier League football match between Sunderland and Manchester United at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on May 9, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Advertisement

1999년생인 마운트는 2023년 첼시에서 5500만파운드의 이적료에 향후 옵션 500만파운드가 더해진 총 6000만파운드에 맨유로 이적했다. 맨유 구단과의 계약은 2년 더 남았다. 그의 현재 시장가치는 2400만유로다. 과거에 비하면 많이 떨어진 셈이다.

Advertisement

그는 첼시 시절, 특히 2021~2022시즌 프리미어리그에서 11골-10도움을 기록하면 큰 주목을 받았다. 잉글랜드 국가대표팀에서도 주전급 활약을 펼쳤다. 하지만 2022~2023시즌부터 내리막을 탔고, 맨유 이적 이후 세 시즌 동안 보여준 게 없다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com