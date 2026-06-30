2018년 한국→2022년 일본→2026년 파라과이...'전차군단' 독일의 굴욕, 12년째 사라진 월드컵 토너먼트 승리

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[스포츠조선 이현석 기자]'녹이 슨 전차군단' 독일은 굴욕을 피하지 못했다. 12년 만에 올라선 월드컵 토너먼트에서 좌절을 맛봤다.

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독일은 30일(한국시각) 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 연장 혈투까지 1대1로 승부를 내지 못했다. '신의 룰렛' 게임인 승부차기에서 3-4로 패하며 탈락했다. 독일은 12년 만의 토너먼트 진출 성공에도, 단 한 계단을 더 오르지 못하고 대회를 마감했다.

독일이 처음 휘청였을 때, 모두가 짧은 방황이라고 여겼다. 월드컵 역사에서 빼놓을 수 없는 팀, 우승만 4회다. 브라질(5회)에 이은 역대 공동 2위 기록이다. 2014년 브라질월드컵 우승까지 차지하며, 독일의 영광은 영원히 이어지는 듯했다. 2018년 러시아 대회부터 분위기가 달라졌다. 독일은 조별리그 3차전 대한민국에 0대2로 패했다. '카잔의 기적'에 희생된 독일은 1승2패, 4위로 사상 첫 조별리그 탈락을 기록했다. 한국전 패배는 잔혹사의 시작이었다. 2022년 카타르 대회도 굴욕이었다. 만만하게 봤던 일본에 1대2로 패하며 무너졌다. 이후 스페인전 1대1 무승부, 코스타리카전 4대2 승리를 거뒀음에도 3위에 그쳤다. 두 대회 연속 조별리그 탈락, 독일의 자존심이 꺾였다.

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쇄신이 필요했던 시점, 새로운 사령탑으로 부임한 인물은 율리안 나겔스만이었다. 젊고 유망한 전술가, 나겔스만 체제로 독일은 반등의 의지를 다졌다. 기대감이 컸다. 북중미월드컵 예선 당시 독일은 5승1패, 16득점-3실점이라는 압도적인 기록으로 조 1위를 차지하며 본선행을 확정했다. 경기력은 월드컵 본선에서도 상승세였다. 조별리그 첫 경기에서 퀴라소에 7대1 대승을 거뒀다. 코트디부아르전도 2대1로 승리한 독일은 에콰도르전 1대2 패배가 아쉬웠지만, 토너먼트 경쟁력은 충분해 보였다.

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기대 속에 시작된 32강, 독일은 다시 수렁에 빠졌다. 파라과이를 상대로 전반 42분 훌리오 엔시소에게 선제골을 허용했다. 후반 9분 카이 하베르츠의 동점골로 균형을 맞췄다. 연장까지 추가 득점은 없었다. 승부차기에서 운명이 갈렸다. 독일이 1번 하베르츠, 3번 닉 볼테마데, 6번 조나단 타가 실축한 것과 달리, 파라과이는 4번 안토니오 사나브리아, 5번 파비안 발부에나만 기회를 날렸다. 파라과이 6번 호세 카날레의 슈팅이 골망을 흔들며 독일을 집으로 보냈다. 월드컵 조기 탈락에도 불구하고 나겔스만 감독은 "독일과 계속 함께하고 싶다"고 했다. 다만 독일축구협회가 유임을 결정할지는 미지수다.

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32강 탈락이 독일만의 일은 아니었다. 같은 날 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 네덜란드와 모로코의 32강전에서도 유럽이 울었다. 네덜란드는 모로코와 연장전까지 1대1로 승부를 가르지 못했다. 승부차기에서 2번 키커 저스틴 클루이베르트, 4번 퀸텐 팀버, 5번 크리센시오 서머빌이 실패했다. 반면 모로코는 1번 키커 닐 엘 아이나위, 4번 아슈라프 하키미만이 실패하며 3-2로 승리했다. 2022년 카타르 대회 8강에 올랐던 네덜란드도 일찍이 대회를 떠났다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com