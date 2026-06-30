탈락 직후 "선수단 갈등 심각했다" 충격 폭로, 내부부터 썩어 있었나...獨 레전드 작심 비판 "선수 가족 문제로 불필요한 갈등, 다른 불만도 많아"

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[스포츠조선 이현석 기자]독일 월드컵대표팀의 내부 갈등에 대해 '레전드' 로타어 마테우스가 폭로했다.

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독일의 빌트는 30일(한국시각) '마테우스가 무대 뒤에서 벌어진 엄청난 불화를 폭로했다'고 보도했다.

독일은 30일 미국 보스턴스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 1대1로 연장까지 이어진 혈투 끝에 승부차기에 패하며 탈락했다. 이날 패배로 독일은 12년 만의 토너먼트 진출의 기쁨이 곧바로 탈락의 아픔으로 바뀌고 말았다. 독일은 이번 대회 탈락으로 최근 3개 대회에서 단 한 차례 토너먼트 진출, 토너먼트 승리는 없다.

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독일은 전반 42분 선제 실점 이후 후반 9분 카이 하베르츠의 골로 균형을 맞췄다. 다만 연장 후반까지 추가 득점은 나오지 않았다. 결국 승부차기까지 이어진 경기, 독일은 마지막까지 집중력을 유지하지 못했다. 카이 하베르츠의 슈팅이 올랜도 힐에게 막히며 고개를 숙였고, 4번째 키커인 닉 볼테마데의 슈팅마저 선방에 막혔다. 파라과이도 사나브리아와 발부에나의 슈팅이 골문을 벗어났으나, 6번째 키커에서 운명이 갈렸다. 요나단 타의 슈팅이 골대 위로 향한 반면, 호세 카날레의 슈팅은 골망을 흔들며, 독일은 월드컵을 마무리했다.

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마테우스는 이번 독일의 탈락에는 선수단 불화가 배경에 있다고 밝혔다. 빌트는 '마테우스는 월드컵에서 내부 갈등이 심했다고 폭로했다. 그는 대회 기간 동안 팀의 초점이 오로지 경기력에만 맞춰져 있지 않았다고 생각한다'고 전했다.

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마테우스는 "경기장 안팎으로 처리해야 할 일이 너무 많았다. 아내, 가족 등 모두가 엮였다. 온갖 기사도 쏟아졌다"며 "한 선수는 다른 선수에게 화를 냈는데, 그 이유는 한 선수의 어머니는 비행기에 함께 탈 수 있었는데 다른 선수의 아내와 아이들은 탈 수 있었기 때문이다. 나머지 선수들은 일반 항공편을 이용해야 했다"며 구체적인 사례까지 언급했다.

이어 "결국, 겉으로 드러나지 않았지만 많은 불만이 있었다. 그 모든 것에도 불구하고, 관심은 월드컵에 있지 않았다"고 덧붙였다.

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내부의 문제까지 드러나며 독일 대표팀에 대한 비판의 목소리는 더욱 커질 전망이다. 선수단 문제 등 다양하게 해결해야 할 문제가 늘어난 독일 대표팀이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com