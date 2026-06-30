'충격, 아모림은 너무 엄격했다' '소방수' 마이클 캐릭, 단기간에 맨체스터 유나이티드를 변화 성공시킨 비결 공개..'아모림의 5가지 규칙 바꿨다'

(FILES) Manchester United's English interim head coach Michael Carrick applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between Manchester United and Brentford at Old Trafford in Manchester, north west England, on April 27, 2026. The club said on May 22, 2026 that Michael Carrick will remain in charge of Manchester United next season after guiding the Red Devils to a third-placed finish in the Premier League. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]'소방수' 마이클 캐릭이 짧은 기간 동안 맨체스터 유나이티드를 변화시킨 비결이 공개됐다. 영국 매체 '맨체스터 이브닝 뉴스'는 30일 마이클 캐릭 임시 감독이 루벤 아모림의 규칙 여러 개를 폐지하며 맨유 선수단에 거대한 변화를 가져왔다고 보도했다.

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캐릭은 지난 1월, 아모림의 뒤를 이어 맨유 지휘봉을 잡은 후 12승4무2패를 기록하며, 팀을 다음 시즌 유럽챔피언스리그까지 복귀시켰다. 맨유는 지난 2025~2026시즌 프리미어리그에서 3위를 했다. 맨유 레전드 출신인 캐릭은 자신의 전술을, 경기장 밖에서는 규칙을 주입하며 맨유를 바꿔 나갔다. 아모림이 망쳐놓았던 시즌을 구했다. 캐릭이 변화를 준 이후 전성기를 맞이한 선수단도 이를 환영하고 있다고 한다.

경기 다음 날 훈련 불필요. 아모림과 에릭 텐 하흐는 회복을 목적으로 경기 다음 날 선수들이 훈련장에 출석하도록 했다. 현재 회복 세션은 경기 이틀 후에 진행되어 선수들이 휴식하고 회복할 수 있도록 하고 있다. 드레싱룸 음식 제한. 드레싱룸 내 음식 반입이 다시 허용되고 있다. 보도에 따르면 이 규칙은 지나치게 엄격해 선수들을 불쾌하게 만들었던 것으로 알려졌다.

의무적인 경기 후 디브리핑(사후평가) 및 늦은 도착. 두 규칙 역시 폐지해 선수들에게 더 많은 자유를 부여하며, 선수들이 경기장에 도착할 때 팬들의 환영을 받을 수 있게 됐다고 한다. 수석 코치진 권한 부여. 캐릭은 터치라인에서 코치진에게 더 많은 자유를 주고 있으며, 그들이 지시를 내릴 수 있도록 했다. 훈련 강도 강화. 아모림의 훈련 세션은 전술적 작업에 무거운 중점을 둔 저강도 세션이었던 반면, 캐릭은 훈련의 강도를 높이고 훈련일 시간을 단축했다.

아모림 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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맨체스터 이브닝 뉴스는 캐릭이 가져온 이런 변화들이 맨유가 챔피언스리그에 재진입하고, 다음 시즌 프리미어리그 우승에 도전할 만한 팀을 구축하는데 큰 힘이 됐다고 평가했다. 지난 1월, 맨유에서 경질됐던 아모림은 최근 이탈리아 AC밀란 사령탑에 올랐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com