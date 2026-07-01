"충격!" 日 재정 적자 심각…'2연속 토너먼트 0승' 모리야스 감독 연임 고려→'어디 좋은 후원사 없나' 직접 영업

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 일본축구협회가 재정난 탓에 모리야스 하지메 감독 연임을 고려하는 것으로 알려졌다.

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일본의 '데일리신초'는 6월 30일 '우승을 목표로 했던 일본의 2026년 북중미월드컵은 3연속 토너먼트 진출로 마무리됐다. 일본은 지난 8년 동안 모리야스 감독 체제로 진행했다. 최근 이례적 연임 보도가 나왔다. 일본이 후임 감독을 제대로 리스트업 하지 못하는 이유 중 하나는 일본축구협회의 재정난 때문'이라고 보도했다.

모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본은 6월 30일(이하 한국시각) 미국의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2로 역전패해했다. 일본은 전반 29분 사노 가이슈의 선제골로 리드를 잡았다. 그러나 후반 11분 카세미루에게 동점골, 후반 추가시간 5분 가브리엘 마르티넬리에게 결승골을 내주며 무너졌다. 이로써 일본은 2018년. 2022년에 이어 3회 연속 토너먼트 진출에도 토너먼트 승리를 챙기지 못했다.

경기 뒤 모리야스 감독은 "이 시점에 대회를 떠나는 것이 아쉽다. 선수들은 경기에서 전력을 다했다. 여기까지 오는 과정을 모든 선수들이 소중히 여기고, 최선을 다했다. 선수들을 뒷받침한 코칭스태프와 팀 스태프들도 헌신적으로 노력했다. 승리를 전하지 못해 정말 아쉽다. 감독의 힘이 부족했다. 죄송하다는 말을 전하고 싶다"고 말했다.

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모리야스 감독은 지난 2018년 러시아월드컵 때 코치로 동행했다. 대회 뒤 A대표팀 지휘봉을 잡고 일본을 이끌었다. 2022년 카타르, 2026년 북중미 대회에서 연달아 토너먼트 진출을 이뤘다. 하지만 토너먼트 '0'승. 그의 미래는 불투명하다. 모리야스 감독은 "개인적으로는 아직 아무것도 정해지지 않았다. 거취에 관해서는 아직 아무것도 정해지지 않았다"고 했다.

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'데일리신초'는 '다음 감독 선발에서도 모리야스 감독이 가장 유력한 후보로 떠올랐다. 이는 현재 일본축구협회 내부에서 나오고 있는 노의 흐름이기도 하다. 일본축구협회는 코로나19 사태로 큰 타격을 입었다. 트레이닝 시설 건설 등으로 재정이 악화됐다. 2022년 회계연도에 약 49억엔의 적자를 냈다. 자사 빌딩 매각 등으로 이후 3년을 버텼지만, 그것도 소진됐다. 올해 예산 적자는 약 31억엔이 될 전망이다. 세계적으로 유명한 감독들은 높은 연봉을 받고 있다. 일본축구협회가 제시할 수 있는 조건으라면 외국 유명 감독과는 협상조차 할 수 없다'고 했다. 이 밖에 '데일리신초'는 일본축구협회 감독 선임 절차가 이전과 달라진 점도 문제 삼았다.

이 매체는 '일본축구협회 임원들의 인재 부족과 재정난이란 이중고로 다음 감독 후보는 원하는대로 리스트업하지 못하는 상황은 이미 예상돼 왔다. 모리야스 감독이 어디에 좋은 후원사 없을까요라며 직접 영업에도 나섰다. 또한, 미래의 일본 국가대표 감독 후보로 국가대표 출신 선수들을 코치로 초빙했다. 모리야스 감독이 계속 팀을 이끌더라도 브라질전 책임은 당연히 물어야 한다. 누가되든 결정의 시간은 많이 남지 않았다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com