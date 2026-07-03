"충격!" 일본 진짜 잔인하다…'토너먼트 0승' 모리야스 日 감독 연임 가능성→단기 계약 뒤 재 평가 방안 검토

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[스포츠조선 김가을 기자]모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독의 연임 가능성이 제기됐다.

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일본 언론 '스포츠호치'는 3일 '일본축구협회가 모리야스 감독에게 연임을 요청하는 방향이라는 것이 알려졌다. 일본은 2026년 북중미월드컵 32강전에서 패했지만, 일본축구협회 내 그의 역량 평가는 높다. 모리야스 감독은 자신의 미래에 대해선 명확히 밝히지 않았다. 하지만 그는 이례적인 3번째 임기에 진입할 수 있다'고 보도했다.

모리야스 감독은 북중미월드컵을 앞두고 줄곧 '우승'을 외쳤다. 부상 변수가 있었다. 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 미토마 가오루(브라이턴)가 연달아 부상으로 이탈했다. 엔도 와타루(리버풀)는 사전캠프까지 합류했지만 부상의 벽을 넘지 못했다. 대회 중엔 구보 다케후사(레알 소시에다드)마저 다쳤다.

일본은 조별리그 F조에서 네덜란드(2대2 무)-튀니지(4대0 승)-스웨덴(1대1 무)을 상대로 1승2무(승점 5)를 남겼다. F조 2위로 토너먼트에 올랐다. 32강 상대는 '영원한 우승후보' 브라질이었다. 경기 초반부터 밀리던 일본은 전반 29분 역습 한 방에 분위기를 바꿨다. 사노 가이슈의 선제골로 리드를 잡았다. 그러나 후반 11분 카세미루에게 동점골, 후반 추가시간 5분 가브리엘 마르티넬리에게 결승골을 내주며 무너졌다. 이로써 일본은 2018년. 2022년에 이어 3회 연속 토너먼트 진출에도 토너먼트 승리를 챙기지 못했다.

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모리야스 감독은 2일 귀국 기자회견에서 "이 성장을 꾸준히 이어간다면 미래에 반드시 세계 1위를 차지할 수 있다. 그런 날이 올 것이라는 것을 경기 중에 느꼈다"고 말했다. 그는 자신의 거취에 대한 질문엔 "잠시 쉬면서 먼저 대회를 꼼꼼히 되돌아봐야 한다. 지금 확정된 것은 그 정도뿐"이라고 말했다.

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'스포츠호치'는 '모리야스 감독이 이미 재임 의사를 확인했을 가능성이 높다. 차기 사령탑으로는 23세 이하(U-23) 대표팀 감독 등 일본인 지도자의 이름이 거론되고 있다. 하지만 당장 내년 1월 아시안컵이 예정돼 있다. 일본축구협회 내부에선 모리야스 감독이 계속 맡을 경우 1년 계약 등 단기 계약 제안을 하고, 계약 종료 시점에 다시 평가하는 방안도 제시되고 있다'고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com