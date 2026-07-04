'32강 탈락' 日도 경악! 하늘이 돕지 않는다, "홍명보호의 저주, 안 도와준 나라 전부 패배"..."이웃 나라 원망 목소리 계속"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 남아공 마세코의 선제골이 터지자 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]홍명보호의 저주가 2026년 북중미월드컵을 덮치고 있다.

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대한민국 월드컵대표팀은 2026년 북중미월드컵, 사상 첫 원정 승리와 함께 승승장구를 꿈꿨지만, 아쉬움 속에 대회를 조기 마감했다. 시작은 좋았다. 체코를 상대로 거둔 2대1 역전승은 짜릿한 승부였다. 이후 멕시코를 상대해 0대1로 패배했지만, 좌절은 아니었다. 마지막 최종전, 남아공과의 경기에서 무승부 이상만 거둔다면 자력으로 32강 진출을 확정할 수 있었다. 충격패가 발목을 잡았다. 남아공에 0대1로 무너진 한국은 3위 와일드카드를 통해 토너먼트 진출을 노렸으나, 경우의 수는 한국의 편이 아니었다. 3위 경쟁국 마지노선인 8위에서 밀려나 10위로 마치며 조별리그에서 탈락했다.

다만 그 경우의 수를 책임졌던 국가들은 아직 한국의 저주에 시달리고 있다. 대한민국이 조별리그를 마친 후 생긴 경우의 수는 총 9가지였다. C조에서 호주가 파라과이를 상대로 승리하거나, 반대로 파라과이가 2골 차 이상으로 이겨야 했다. E조에서는 에콰도르와 퀴라소가 각각 독일과 코트디부아르를 상대로 승리를 거두지 못해야 했으며 F조에서는 일본이 스웨덴을 상대로 2골 차 이상의 승리를 거둬야 했다.

로이터연합뉴스

G조에서는 이집트가 이란을 상대로 승리해야 했고, H조에서는 스페인이 우루과이를 제압해야 했다. I조에서는 세네갈이 이라크를 상대로 2골 차 이상의 승리를 해선 안됐고, J조에서는 오스트리아가 알제리를 이기거나, 반대로 알제리가 2골 차 이상으로 승리해야 했다. K조에서는 콩고민주공화국가 우즈베키스탄을 이겨서는 안됐다. L조에서는 가나가 크로아티아를 상대로 승리하고, 동시에 파나마가 잉글랜드를 상대로 대량 득점 차 승리를 거두지 못해야 한국의 상황이 유리해졌다.

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하지만 이중 이뤄진 것은 단 하나, 스페인의 우루과이전 승리뿐이었다. 대한민국의 탈락이 확정된 후 열린 32강, 토너먼트에서 놀라운 결과가 나오고 있다. 한국의 32강 진출에 도움을 주지 못한 나라들이 대거 탈락하는 그림이 나오고 있다.

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이미 일본이 브라질에 1대2로 패하며 탈락했고, 독일은 32강에서 파라과이한테 승부차기 끝에 패배해 대회를 마쳤다. 독일을 제압하고 극적으로 32강에 오른 에콰도르 역시 멕시코한테 무너졌다. 콩고민주공화국은 잉글랜드의 벽에 막혔다. 세네갈도 벨기에한테 극장 역전패를 당해 짐을 싸야 했다.

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3일 경기도 다르지 않았다. 알제리와 비긴 오스트리아가 스페인에 3대0으로 패했으며, 가나를 꺾은 크로아티아는 포르투갈에 무너져 월드컵을 마감했다. 알제리 또한 스위스에 0대2로 패해 탈락을 확정했다.

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일본도 이와 같은 결과에 주목했다. 일본의 히가시스포웹은 3일 '북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 대표팀의 '저주'가 화제가 되고 있다'고 보도했다.

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히가시스포웹은 '이번 대회에서 한국은 조별리그 A조 3위를 기록했다. 3위라도 12개 팀 중 8개 팀이 토너먼트에 진출할 수 있었으나, 10위에 그치면서 홍명보 감독이 거센 비난을 받고 사임했다. 예상치 못한 결과로 끝나자, 이웃 나라에서는 원망 섞인 목소리가 끊이지 않고 있다'고 전했다.

4일에도 여전히 저주의 대상들이 남아있다. 이란과 비긴 이집트, 크로아티아를 꺾지 못한 가나가 32강에서 각각 호주와 콜롬비아를 만난다. 두 팀의 결과는 저주를 피할 수 있을지도 관전 포인트다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com