[월드컵 전반 리뷰]"비상" 아시아의 마지막 희망 호주, 이집트에 전반 0-1 리드 허용…이대로면 亞 축구 '전멸'

AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]이대로면 '아시아 축구의 전멸'이다. 호주가 조기 탈락 위기에 직면했다.

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호주는 4일(한국시각) 미국 댈러스스타디움에서 열린 이집트와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 전반 13분만에 에삼 아슈르에게 선제실점하며 전반을 0-1로 끝마쳤다. 슈팅수는 6-3으로 두 배 앞섰지만, 상대 골문을 위협하는 장면은 나오지 않았다. 호주는 아시아의 마지막 희망이다. 48개국이 참가한 이번 대회엔 총 9개의 아시아 국가가 도전장을 내밀었는데, 한국을 포함해 7개국은 조별리그에서 탈락했다. 일본은 32강에서 브라질을 만나 1대2로 졌다.

반면 1934년이탈리아월드컵 이후 처음으로 월드컵 토너먼트에 오른 이집트는 16강 진출의 유리한 고지를 점했다. 이 경기 승자는 8일 애틀랜타에서 아르헨티나 혹은 카보베르데와 8강 진출을 다툰다.

호주는 3-5-2 포메이션으로 나섰다. 크리스티안 볼파토와 네스토리 이란쿤다가 투톱을 맡고, 잭슨 어빈, 에이든 오닐, 코너 멧커프가 미드필드진을 구성했다. 조던 보스와 아지즈 베히치가 양 윙백을 맡고, 루카스 해링턴, 해리 수타, 알레산드로 치르카티가 스리백을 구성했다. 패트릭 비치가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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이집트는 4-2-3-1 전형으로 맞섰다. 오마르 마르무시가 최전방에 포진했고, 모하메드 살라, 아슈르, 모스타파 지코가 공격 2선을 구축했다. 함디 파트히와 마르완 아티아가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 모하메드 하니, 라미 라비아, 야세르 이브라힘, 카림 하페즈가 포백을 꾸렸고, 모스타파 쇼베이르가 골문을 지켰다.

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먼저 포문을 연 쪽은 호주였다. 볼파토가 상대 페널티 아크에서 왼발 중거리슛을 날렸다. 공은 크로스바에 맞고 아웃됐다. 이집트가 위기 뒤에 기회를 맞았다. 13분, 상대 페널티 박스 좌측에서 프리킥 찬스를 잡았다. 에맘 아슈르의 오른발 슛이 수비벽에 맞으며 공격이 무위에 그치는 듯했다. 하지만 하페즈가 흘러나온 공을 박스 밖 우측에서 잡아 문전으로 다시 크로스를 띄웠다. 이를 아슈르가 헤더로 골망을 흔들었다.

일격을 맞은 호주가 반격을 개시했다. 15분 멧카프와 오닐이 잇달아 골문을 두드렸지만 쇼베이르가 지키는 골문을 열지 못했다. 16분 마르무시가 전광석화 같은 돌파로 슈팅 기회를 잡았지만, 수타의 몸에 맞으며 무위에 그쳤다. 호주는 하이드레이션 브레이크 이후 공세를 높였다. 35분 베히치의 왼발 중거리 슛이 위력없이 굴러가 골키퍼 품에 안겼다. 하니의 부상 치료로 인해 1분간 수적 우위를 누렸지만, 위협적인 빅찬스를 만들진 못했다. 추가시간 2분 볼파토의 슛은 골대를 살짝 벗어났다. 전반은 이집트가 1-0으로 앞선채 마무리됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com