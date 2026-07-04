[대학축구]'4명 멀티골 폭발' 구미대, 동강대 9-0 제압…'디펜딩 챔피언' 단국대, 가야대 2-1 제압

사진제공=한국대학축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]구미대학교가 첫 판에서 동강대학교를 9대0으로 잡았다. 동강대는 3일 강원 태백의 고원3구장에서 열린 동강대와의 제62회 추계대학축구연맹전 태백산기 조별리그 12조 1차전에서 김노을 김도영 조영빈 지우진이 각각 두 골을 책임졌다. 남동현도 한 골을 보태 승리를 합작했다.

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'디펜딩 챔피언' 단국대도 가야대를 2대1로 제압했다. 전반 8분 김민준, 후반 30분 정우석의 연속골로 리드를 잡았다. 후반 32분 이시헌에게 실점했지만 마지막까지 집중력을 발휘해 승리했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제62회 추계대학축구연맹전 태백산기 조별리그 1차전(전적)

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호원대 1-0 아주대

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경기대 4-3 조선대

구미대 9-0 동강대

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사이버한국외국어대 2-1 위덕대

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단국대 2-1 가야대

한남대 2-0 숭실대

홍익대 2-1 수원대

국제사이버대 4-0 연성대

인제대 4-1 조선이공대

동원대 2-0 동국대

중원대 4-0 서울대

영남대 2-1 초당대

성균관대 1-0 순복음총회신학교

김천대 5-0 전남과학대

세경대 1-1 대경대

광운대 0-0 경일대

상지대 1-1 울산대

경민대 0-0 장안대

대구과학대 2-1 제주한라대