대한민국 실패한 32강 진출 달성, 이변 그 이상의 성과...메시에 뚫린 '월드컵 스타' 보지냐, 그럼에도 웃었다 "자랑스러워, 아르헨티나 잡을 뻔!"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 스타 보지냐가 카보베르데의 아쉬운 패배에도 자랑스러움을 숨기지 않았다.

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브라질의 글로부는 4일(한국시각) '보지냐는 경기 결과에 아쉬움을 표했지만, 챔피언을 상대로 대등한 경기를 펼쳤다고 강조했다'고 보도했다.

카보베르데는 4일 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 연장 혈투 끝에 2대3으로 패배했다. 조별리그부터 돌풍을 일으켰던 카보베르데의 전진은 아쉽게도 32강에서 마무리됐다.

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인구 52만의 아프리카 섬나라, 카보베르데는 2026년 북중미월드컵에서 이변의 상징이었다. 사상 첫 월드컵 참가, 조별리그 탈락이 유력하다는 전망이 쏟아졌으나, 쉽게 봤던 모두의 시선을 가볍게 뒤집었다. 조별리그 첫 경기부터 대어를 낚았다. '우승 후보' 스페인을 상대로 무실점, 0대0 무승부, 우루과이(2대2 무), 사우디아라비아(0대0 무)와의 대결에서도 밀리지 않으며 조 2위, 토너먼트 진출까지 성공했다. 몸을 아끼지 않는 악착같은 수비, 촘촘한 조직력은 강팀들을 당황시키기에 충분했다.

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리오넬 메시와 아르헨티나를 상대로도 대단한 능력을 선보였다. 아르헨티나의 득점을 지속적으로 추격하며, 연장까지 승부를 끌고갔다. 연장 후반 6분 자책골로 고개를 숙였으나, '디펜딩 챔피언'인 아르헨티나를 탈락의 위기까지 느끼게 할 정도로 몰아붙였다는 점은 충분히 인상적이었다.

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보지냐도 마찬가지다. 불혹의 경력 속에서 마침내 꿈을 이룬 주인공, 보지냐는 조별리그 1차전부터 뛰어난 선방 능력으로 대회 최고 스타를 떠올랐다. SNS 팔로워 수는 1800만명을 넘겼다. 이날 경기에서도 활약이 돋보였다. 무려 8번의 선방을 선보이며, 아르헨티나의 위협적인 공격을 차단했다.

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보지냐는 탈락 확정 이후 인터뷰에서 "우리가 한 일이 승리로 이어지지 못해서 조금 아쉽지만, 축구란 어쩔 수 없는 일이다"며 "그래도 우리는 매우 자랑스럽고 만족스럽다. 세계 챔피언을 상대로 대등하게 경기를 펼쳤고, 이길 기회도 있었다. 탈락해서 아쉽긴 하지만, 팀과 동료들이 자랑스럽다"고 했다.

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메시와 맞대결을 벌인 소감도 밝혔다. 보지냐는 "나는 메시를 매우 존경한다. 하지만 경기장에 나설 때는 좋은 경기를 펼치는 데 집중해야 한다. 안타깝게도 오늘은 승리를 거두지 못했다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com