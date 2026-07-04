'마테우스-김운 출격' 안양vs'이호재-트란지스카 선봉' 포항, 다시 시동을 건다...선발 명단 발표[현장라인업]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]다시 시동을 거는 K리그1, 6위 마지노선을 두고 FC안양과 포항 스틸러스가 서로를 겨눈다.

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안양과 포항은 4일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 16라운드 경기를 앞두고 있다.

5월에 열린 K리그1 15라운드 이후 6주가량의 월드컵 휴식기, K리그1의 시계가 다시 흐른다. 각 팀들은 저마다의 자리에서 구슬땀을 흘리며 차곡히 휴식기를 보냈다. 그 결과를 가늠하는 휴식기 이후 첫 라운드, 안양과 포항 또한 서로 물러날 수 있는 위치에서 승부를 벌인다.

홈팀 안양은 아쉬운 흐름을 반등시키고, 휴식기를 맞이했다. 4경기 연속 무패, 그중 3경기가 무승부인 점은 아쉽지만, 마지막 제주전을 2대1로 승리하며 기분 좋은 휴식에 돌입했다. 다만 안양은 휴식기 이후 큰 변화가 있었다. '만능 자원' 토마스가 울산 HD로 이적했다. 지난 시즌부터 K리그1에서 토마스가 보여준 폼을 고려하면 안양의 아쉬움이 커지는 것은 당연하다. 다만 빈자리만 바라볼 수 없는 것이 안양이다. 크네제비치를 영입하며 공백을 최소화하기 위해 노력했다. 유병훈 감독 체제에서 언제나 공백을 훌륭히 채워온 안양이기에 토마스 없이 맞이하는 이번 포항전에서 여름 미니 전지 훈련의 성과를 기대해 봐야 한다.

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포항도 좋았던 기세를 유지하지 못하며 아쉬움 속에 휴식기에 돌입했다. 4경기 무패, 울산, 대전, 인천을 잡아내며 승승장구하던 상황에서 부천에 0대2로 패한 것이 뼈아팠다. 그럼에도 전력상의 강점은 여전한 포항이다. 휴식기 동안 송라 클럽하우스에서 전술적인 준비에 매진했던 포항은 지난 홈에서의 아쉬움을 털어낼 기회다. 포항은 4월 당시 안양을 상대로 0대1로 패하며, 그간 안양 상대로 압도적 우위를 점했던 기록이 깨졌다. 다시 천적 관계를 형성해 분위기를 반전시켜야 하는 포항이다.

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안양은 4-3-3 포메이션이다. 최전방에 최건주, 김운, 채현우, 중원은 마테우스 최규현 이진용이 구성한다. 수비진은 이태희 김영찬 권경원 김재현이 자리한다. 골문은 김정훈이 지킨다.

포항은 4-4-2 포메이션으로 맞선다. 투톱에 이호재와 트란지스카, 중원은 주닝요 니시야 켄토 김동진 완델손이 구축한다. 포백은 신광훈 전민광 한현서 어정원이 나선다. 골키퍼 장갑은 황인재가 낀다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com