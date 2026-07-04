"시작하고 5분, 득점하고 5분이 중요한데..." 유병훈 감독의 아쉬움, "추가 득점 위해 앞으로 쏠려"[현장 기자회견]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]실점 상황에 대한 아쉬움이 컸던 유병훈 감독이었다.

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FC안양은 4일 안양종합운동장에서 열린 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 16라운드 경기에서 2대3으로 패배했다. 안양은 이번 패배로 6위 도약 기회를 다음 기회로 미뤘다.

이날 경기는 시작부터 난타전을 예고했다. 전반 2분 만에 터진 완델손의 헤더 득점, 이후 전반 추가시간 안양이 마테우스의 중거리 슛으로 경기 균형을 마쳤다. 후반에도 26분 완델손이 엄청난 중거리 슛으로 안양 골문을 가르자, 이태희가 후반 30분 만회골을 터트렸다. 안양은 후반 33분 터진 이호재의 결승골을 허용하며 힘입어 아쉽게 경기를 패배했다.

유병훈 안양 감독은 경기 후 기자회견에서 "후반기 첫 시작 경기에서 선제 실점 이후 경기력은 안정감을 찾았으나, 결과를 상대가 한 명 없는 상황에서 만들지 못해서 죄송하다. 뭐가 문제라고 얘기하기 보다는 팀으로서 반성하고, 보완해서 준비하는 것이 해야될 일이라고 본다"고 했다.

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실점 상황에 대해서는 "축구는 시작하고 5분, 득점하고 5분이 중요하다. 그런 부분에서 우리가 실점했다. 추가 득점을 위해서 몸이 앞으로 쏠리면서 역전골을 내주는 기회가 되지 않았나 싶다"고 했다.

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이어 "추가 득점으로 몸이 앞으로 쏠린 것이 실점을 내주지 않았나 싶다"고 했다.

안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com