[월드컵] 16강 결정됐다. 英 BBC의 선택. 16강 랭킹. 1위는 프랑스, 2위 스페인, 3위 아르헨티나. 잉글랜드 평가가 충격적이다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 16강이 결정됐다. 우승후보는 통상적으로 조별 예선에서는 컨디션을 100% 끌어올리지 않는다. 32강부터 진가가 나온다.

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이번 월드컵에서 가장 강력한 우승후보는 프랑스와 스페인이었다. 그 뒤로 아르헨티나와 잉글랜드, 브라질 등이 있었다.

과연 전망은 실제와 어떻게 달랐을까. 영국 최고의 권위를 지닌 BBC가 16강 진출팀의 랭킹을 매겼다.

1위는 프랑스였다.

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이 매체는 '지금까지 이번 대회에서 무적으로 보인다. 공격은 너무 무섭다. 킬리안 음바페는 최고의 컨디션을 보여준다. 최고의 우승후보'라고 했다.

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2위는 스페인이었다. 하지만, 비판도 있었다.

BBC는 '지금까지는 조용하지만 효과적이다. 개막전에서 카보베르데와 충격적 무승부 이후 스페인은 조용히 기어를 올리고 있다. 점점 더 강해질 것으로 보인다'고 했다.

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아르헨티나가 3위를 차지했다. 디펜딩 챔피언이다.

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리오넬 메시가 여전히 강력한 위력을 발휘하고 있다. '리오넬 메시. 더 할 말이 있을까. 작은 마법사가 리더인 아르헨티나는 카보베르데와의 혈투에도 매우 인상적 모습을 보였다'고 했다.

4위는 브라질이 차지했다. 조별 예선에서 점점 더 발전된 경기력을 보였고, 32강전에서 일본을 혈투 끝에 잡아냈다. 카를로 안첼로티 감독의 전, 후반 전술 변화도 인상적이었다.

'대회 전 브라질을 우승후보로 꼽는 전문가는 거의 없었다. 하지만, 안첼로티 감독을 중심으로 한 브라질의 경기력은 인상적이다'라고 했다.

5위는 예상 밖이었다. 대회 최고의 다크호스로 꼽히는 모로코가 차지했다. 2022년 카타르월드컵에서 4강에 오른 팀이다. BBC는 '4년 전 준결승에 진출했고, 이번 대회에서는 더욱 강해졌다. 어떤 팀도 모로코를 무시할 수 없다'고 했다.

6위는 콜롬비아, 7위는 멕시코가 차지했다.

우승후보로 꼽혔던 잉글랜드는 의외로 박한 평가를 내렸다. 8위였다. BBC는 '개막전 크로아티아전에서 인상적 후반전 경기력을 보였다. 4-2로 승리를 거뒀다. 하지만, 이후 부진한 경기력을 보이고 있다. 개선이 필요하다'고 했다.

9위는 노르웨이, 10위는 미국이 차지했다. 포르투갈, 스위스, 이집트, 벨기에, 캐나다, 파라과이가 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com