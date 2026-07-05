파격 소신 발언! "영웅 홍명보 어쩌다 살해 협박까지" 외신조차 '아이러니'…미국행 선택한 홍 전 감독→청문회 불참?

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 강우진 기자]2002 한일 월드컵 4강의 주역이자 영웅이었던 홍명보 전 대한민국 대표팀 감독이 한국을 떠났다. 외신도 이 상황을 전하면서 홍 감독이 살해 협박까지 받고 있는 부분에 대해 의아하다는 의견을 냈다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독, 조현우가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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프랑스 르10스포르트는 4일(한국시각) '한국 축구 역사상 최고의 선수 가운데 한 명으로 평가받고, 국가대표 주장까지 지냈던 인물이 이러한 상황에 처하게 된 것은 매우 아이러니한 장면이다'고 보도했다.

2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵에 참가한 대한민국은 조별리그를 통과하지 못하며 기대 이하의 성적에 그쳤다. 당연히 한국 팬들의 분노가 거세졌고, 그 화살은 홍명보 전 감독에게 향했다. 결국 그는 온라인상에서 살해 협박까지 받았고, 비난 속에서 한국을 떠날 수밖에 없었다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국은 이번 대회 초반 순조로운 출발을 보였다. 조별리그 첫 경기에서 체코를 2-1로 꺾으며 기분 좋은 출발을 했다. 하지만 이후 상황은 급격히 악화됐다. 한국은 멕시코에 0-1, 남아프리카공화국에도 0-1로 연달아 패했다. 이 부진한 결과로 홍명보 전 감독이 이끈 대표팀은 조 3위에 머물렀다. 각 조 3위 팀 가운데에서도 성적이 좋지 못해 토너먼트 진출에 실패했다. 한국팬들에게는 큰 실망감을 안기는 결과였다. 홍명보를 비롯한 대표팀의 귀국길에는 팬들의 욕설과 비난이 난무했다. 팬들은 연신 "홍명보 나가!"를 외쳤다.

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홍 전 감독은 지난 2일 인천공항을 통해 미국 로스앤젤레스로 출국했다. 언제 한국으로 돌아올지는 알 수 없는 상황이다. 이로써 국회 문화체육관광위원회가 추진 중인 대한축구협회(KFA) 관련 청문회에 불참할 가능성이 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com