'오현규, 조금만 기다려' HERE WE GO 속보! 베식타시↔아스널, 벨기에 국대 공격수 트로사르 이적료 2000만유로 합의..'개인 합의만 남았다'

트로사르 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]튀르키예 베식타시와 EPL 아스널이 벨기에 국가대표 공격수 레안드로 트로사르(아스널) 이적에 합의했다고 한다. 이제 남은 건 베식타시와 트로사르의 합의만이다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 5일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 트로사르 이적에 관한 이 소식을 전했다. 그는 두 구단이 합의한 이적료를 구체적으로 공개했다. 총 이적료는 2000만유로다. 고정된 기본 이적료는 1800만유로이고, 200만유로는 플러스 옵션이다. 로마노에 따르면 아직 걸림돌이 있다. 트로사르가 베식타시와 개인 합의를 해야 한다. 최종 결정은 북중미월드컵 이후에 나올 것 같다. 트로사르는 벨기에 국가대표로 현재 북중미월드컵에 참가 중이다. 벨기에는 지난 2일 세네갈과의 32강전서 연장 혈투 끝에 3대2 역전승을 거두며 16강에 진출했다. 트로사르는 이번 대회에서 2골-1도움을 기록 중이다. 벨기에의 16강 상대는 공동 개최국 미국이다. 두 팀의 16강전은 오는 7일 시애틀 스타디움에서 열린다.

앞서 4일 전, 유럽 매체 '비인스포츠'가 베식타시와 아스널의 이번 이적 협상은 긍정적으로 진행되고 있다고 보도한 바 있다. 양 구단은 레안드로의 이적료로 약 2000만유로에 근접했다고 전했다. 그렇다고 아직 확정된 건 아니다. 베식타시가 트로사르 측과 개인 조건에 합의하지 못했다. 일부에선 트로사르가 아스널을 떠나더라도 EPL에 잔류하길 원하고 있다는 전망도 나왔다.

Belgium's Leandro Trossard (10) heads the ballduring the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren)

아스널 경영진은 이번 여름 이적시장에서 왼쪽 윙어 포지션에 트로사르 보다 더 강력한 선수를 영입하길 원하고 있다. 트로사르를 매각할 것이라는 전망이 계속 제기됐다. 1994년생인 트로사르는 2023년 1월, 브라이턴에서 아스널로 이적했다. 당시 이적료는 2400만유로였다. 그는 2027년 6월까지 계약돼 있다. 한 시즌 밖에 남지 않았다. 트로사르는 지난 2025~2026시즌 프리미어리그 31경기에서 6골-6도움에 그쳤다. 확실한 주전이라고 하기에는 애매한 성적을 냈다.

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베식타시 구단은 트로사르 영입을 원하고 있다. 베식타시는 2025~2026시즌 성적 부진의 책임을 물어 세르게 얄친 감독과 작별했다. 얄친 감독은 지난 2월 겨울 이적시장에서 한국 국가대표 공격수 오현규를 벨기에 헹크에서 영입했던 인물이다. 오현규는 후반기에 리그 13경기에 출전, 6골-1도움을 기록했다.

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베식타시는 지난 시즌 정규리그에서 4위에 머물렀다. 갈라타사라이, 페네르바체, 트라브존스포르 다음이다. 베식타시는 다음 시즌 유로파리그 출전 자격을 얻었다. 그들은 지난달 새 사령탑으로 이탈리아 출신 빈센조 이탈리아노 감독을 영입했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com