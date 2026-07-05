'한 경기 두골, 아프리카 최초' 우나히 멀티골 폭발! 모로코, 8강 선착..3-0 완파 캐나다..'차이는 골결정력이었다'

Morocco's Azzedine Ounahi is thrown in the air by his teammates after the World Cup round of 16 soccer match against Canada in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)

TOPSHOT - Morocco's midfielder #08 Azzedine Ounahi celebrates scoring his team's second goal with teammates during the 2026 World Cup round of 16 football match between Canada and Morocco at the Houston Stadium in Houston on July 4, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]아프리카의 강호 모로코는 강력했다. 공동 개최국 캐나다를 상대로 고전하는 듯 했지만 후반에만 3골을 몰아치는 놀라운 집중력으로 북중미월드컵 8강에 가장 먼저 올랐다. 모로코 대승의 일등공신은 미드필더 아제딘 우나히(지로나)였다.

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모로코가 5일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 벌어진 캐나다와 2026년 북중미월드컵 16강전서 후반 터진 우나히의 멀티골과 경기 종료 직전 라히미의 쐐기골로 3대0 대승, 8강에 올랐다. 그들의 8강 상대는 프랑스-파라과이전 승자다.

epa13087033 Morocco's head coach Mohamed Ouahbi (L) reacts with Azzedine Ounahi of Morocco during a hydration break during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Canada against Morocco, in Houston, USA, 04 July 2026. EPA/SAM WASSON

이날 승리의 주역 우나히는 2002년 한-일월드컵 스웨덴을 상대로 멀티골을 기록한 세네갈의 앙리 카마라 이후, 월드컵 토너먼트 경기에서 한 경기 두 골을 넣은 최초의 아프리카 선수가 됐다. 미드필더인 우나히는 경기 후반전의 시작과 끝에 각각 골을 터뜨리며 모로코의 차이를 만들며 모로코를 8강으로 이끌었다. 후반 5분, 코너킥 상황에서 하키미가 땅볼로 내준 공을 우나히가 오른발로 깔아차 캐나다 골문을 열었다. 1-0으로 앞선 후반 37분에는 디아즈가 뒤로 내준 공을 달려들며 강하게 차 두번째 골을 터트렸다.

우나히는 1986년 포르투갈전의 압델라자크 카이리, 1998년 스코틀랜드전의 살라헤딘 바시르에 이어 월드컵 한 경기에서 두 골을 넣은 세 번째 모로코 선수가 됐다. 그리고 토너먼트 경기에서 모로코 선수 중 최초다. 2000년생인 우나히는 지난해 여름, 프랑스 마르세유에서 스페인 지로나로 이적했다. 당시 이적료는 600만유로였다. 그의 현재 시장가치는 1000만유로가 넘었다.

Morocco's defender #02 Achraf Hakimi and Morocco's forward #09 Soufiane Rahimi celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Canada and Morocco at the Houston Stadium in Houston on July 4, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

HOUSTON, TEXAS - JULY 04: Players and team staffs of Morocco huddle as they celebrate the team's 3-0 victory in the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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모로코는 캐나다가 주도한 전반전 내내 고전했다. 이번 대회에서 공동 개최국 중 가장 먼저 탈락하게 된 캐나다는 조너선 데이비드와 타니 올루와세이가 놓친 기회가 아쉬웠다. 모로코는 핵심 공격수 이스마엘 사이바리의 부상 이탈 공백을 잘 메웠다. 사이바리는 전반 초반, 햄스트링 부상으로 교체됐다. 반면 캐나다는 이날 경기에 출전하지 못한 알폰소 데이비스의 빈자리가 아쉬웠다.

epa13087281 Morocco's head coach Mohamed Ouahbi (R) reacts with Neil El Aynaoui of Morocco after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Canada against Morocco, in Houston, USA, 04 July 2026. EPA/SAM WASSON

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모로코 모하메드 우아비 감독은 "우리는 매우 기쁘다. 월드컵 경기이자 모든 팀이 사활을 걸고 뛰는 어려운 경기였다. 우리는 후반전에 세컨드 볼 싸움과 경합에서 매우 잘 대처했다. 캐나다가 인상적인 경기력을 보였다는 점을 인정해야 한다. 그들은 최고의 경기를 치렀다. 우리에게 놀라운 일은 아니었지만, 후반전에 그들이 남겨둔 공간을 우리가 활용할 수 있었던 것이 핵심이었다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com