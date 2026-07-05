'3골차 완패에도 이 보다 더 자화자찬은 없다' 한국 올뻔 했던 제시 마시 캐나다 감독 "우리가 (모로코보다)더 좋은 팀, 이보다 더 기쁠 수 없다"

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 28: Jesse Marsch, Head Coach of Canada, reacts as he walks off at half time during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between South Africa and Canada at Los Angeles Stadium on June 28, 2026 in Inglewood, California. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Canada head coach Jesse Marsch reacts after the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)

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[스포츠조선 노주환 기자]"우리가 더 좋은 팀이다. 이 보다 더 기쁠 수 없다."

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한국 축구대표팀 지휘봉을 잡을 뻔 했던 제시 마시 캐나다 축구 대표팀 감독은 이번 북중미월드컵을 16강에서 마감했다. 5일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 벌어진 모로코와의 32강전서 후반에만 3골을 얻어맞고 0대3 완패, 16강 진출에 실패했다. 전반전까지 경기 내용에서 상대 보다 잘 했지만 후반전 골결정력에서 큰 차이를 보였다. 모로코는 찾아온 기회를 완벽하게 살려 득점했고, 캐나다는 그 기회를 잡지 못했다. 그 차이가 3골까지 벌어졌다. 모로코는 미드필더 우나히가 2골, 라히미가 1골을 터트렸다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Fans gather in Vancouver - Vancouver, Canada - July 4, 2026 Canada coach Jesse Marsch gives instructions to players during a hydration break REUTERS/Issei Kato

Canada's Stephen Eustaquio (7) reacts after the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

Canada's players react after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Canada and Morocco at the Houston Stadium in Houston on July 4, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

하지만 마시 감독은 자화자찬하며 자신의 팀에 큰 의미를 부였다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "우리가 더 나은 팀이었다. 상대가 우리보다 몇 차례 더 플레이를 만들어내긴 했지만, 경기 강도를 올리는 것이 문제는 아니었다. 그저 상대는 파이널 서드(공격 지역)에서 약간의 퀄리티를 가지고 있었고, 우리는 필요한 순간에 플레이를 만들어내는 능력이 조금 부족했을 뿐이었다"면서 "경기 계획과 아이디어, 스스로를 믿는 마음, 그리고 최고 수준의 팀을 한계까지 몰아붙였다는 점에 있어서, 우리는 전반전과 후반전 초반까지도 훨씬 더 나은 팀이었다. 1-0을 만든 그 하나의 플레이만 아니었다면 경기는 우리 것이었다"고 말했다.

또 마시 감독은 "언제나 중요한 경기와 중요한 순간에 관한 문제이며, 우리가 얼마나 우리다운 모습을 보여줄 수 있느냐가 포인트다. 우리는 경기장 전역에서 그렇게 해냈다. 전반전에 11명 모두 놀라운 경기력을 보여주었고 리드를 잡지 못한 것은 운이 없었을 뿐이며, 그 이후에는 미세한 디테일의 차이였다. 상대는 높은 수준에서 뛰는 퀄리티 있는 선수들을 보유하고 있지만, 우리가 어떻게 경기를 치렀는지와 경기 계획 측면에서 보면 정말 놀라운 경기력이었다"고 평가했다. 또 마시 감독은 "이렇게 수비적으로 임하지 않고 경기에 정면으로 맞서며 더 나아질 수 있음을 보여주는 팀을 응원할 수 있다는 것은 우리 팬들에게 얼마나 큰 특권인가. 모로코가 아무리 좋은 팀일지라도 나는 우리 팀이 더 좋다. 이보다 더 기쁠 수 없다"고 말했다.

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캐나다는 이번 월드컵 공동 개최 3국 중 가장 먼저 탈락하며 대회를 마감했다. 미국과 캐나다는 아직 살아 남았다. 미국은 16강전 벨기에와, 멕시코는 잉글랜드와 격돌한다. 두 팀다 강력한 팀을 만났다.

TOPSHOT - Morocco's forward #10 Brahim Diaz and teammates celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Canada and Morocco at the Houston Stadium in Houston on July 4, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Morocco's defender #02 Achraf Hakimi and Morocco's forward #09 Soufiane Rahimi celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Canada and Morocco at the Houston Stadium in Houston on July 4, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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영국 BBC는 '이번 대회에서 첫 승점, 첫 승리, 첫 조별리그 통과 및 첫 토너먼트 승리를 거두었던 캐나다 남자 축구 대표팀은 역사상 가장 성공적인 월드컵 여정의 막을 내렸다'고 평가했다.

마시 감독은 이번 월드컵을 앞두고 캐나다축구협회와 새로운 4년 계약을 체결했다. 16강 진출은 캐나다에 성공적인 성적이다. 캐나다 국가대표 출신으로 전문가로 활동중인 다비드 에드가는 BBC 라디오에서 "캐나다 축구가 더 크고 더 나은 단계로 나아갈 수 있는 디딤돌이 되기를 바란다. 꽤 오랜 기간 매우 암울하고 비관적인 시기를 보냈기에, 이번 대회를 통해 축구계에서 세계적인 존중을 받으며 마무리한 것은 캐나다와 마시 감독, 그리고 팀 전체에 엄청난 성과"라고 호평했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com