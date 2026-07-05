SNS 팔로워 2410만 돌파! 카보베르데 영웅 수문장 보지냐, 아르헨 슈퍼스타 메시와 나눈 대화 공개.."당신은 훌륭하다, 유니폼 바꿀 수 있나요"

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Cape Verde's Vozinha in action with Argentina's Lionel Messi IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha takes part in the warm-up ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Cape Verde's Vozinha saves a shot from Argentina's Lionel Messi IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

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[스포츠조선 노주환 기자]카보베르데의 수문장 보지냐가 월드컵 32강전에서 아르헨티나에 아쉽게 패한 후 슈퍼스타 리오넬 메시(아르헨티나)와 나눈 대화를 공개했다.

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보지냐가 골문을 지킨 아프리카의 인구 52만 소국 카보베르데는 4일(한국시각) 미국 마이애미 스타디움에서 벌어진 강력한 우승 후보 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 32강전서 연장 혈투 끝에 2대3으로 졌다. 이번 대회에서 최대 돌풍의 주인공이었던 카보베르데의 월드컵 일정은 마감됐다.

경기 후 보지냐는 메시와 나눈 감동적인 대화를 공개했다. 아르헨티나의 주장이 자신의 활약을 직접 칭찬하고 격려해주었다고 밝혔다. 남미 칠레 매체인 '라 테르세라'의 보도에 따르면 보지냐는 "경기 후 메시에게 다가갔다. 그는 나를 안아주며 '당신은 훌륭하다. 당신의 국민들이 당신을 자랑스러워해야 한다'라고 말했다. 나에게는 믿기지 않는 일이었다. 리오넬 메시 같은 사람에게 그런 말을 듣는 것은 큰 의미가 있다"고 전했다. 또 그는 "나는 그에게 고마움을 표하며 '고마워요, 레오. 당신이 최고다'라고 말했다. 그러고 나서 유니폼을 바꿀 수 있는지 물었고. 레오는 인터뷰가 끝난 후 터널에서 주겠다고 말했다"고 설명했다.

Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha waves after losing the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

(260704) -- MIAMI, July 4, 2026 (Xinhua) -- Lionel Messi (L) of Argentina and Cabo Verde's goalkeeper Vozinha compete during the round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at the 2026 FIFA World Cup at Miami Stadium, Miami, the United States, July 3, 2026. (Xinhua/Zhang Chen)

카보베르데는 아르헨티나를 상대로 연장전 끝에 탈락했지만, 전반 29분 메시가 자신의 월드컵 20호골로 선제점을 올린 이후 두 차례나 동점을 만들며 디펜딩 챔피언인 아르헨티나를 끝까지 몰아붙였다. 보지냐는 카보베르데의 주목할 만한 월드컵 여정에서 가장 두드러진 활약을 펼친 선수로 전 세계 팬들로부터 큰 사랑을 받았다. 아르헨티나전에서 팀이 연장전 후반까지 경쟁력을 유지할 수 있도록 해준 여러 차례의 뛰어난 슈퍼 세이브를 포함해 이번 대회 4경기 동안 18개의 선방을 기록했다. 그의 SNS 인스타그램 팔로워는 5일 오전 6시 현재 2410만명을 돌파했다. 이번 월드컵을 통해 보지냐의 인생 자체가 180도 달라졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com