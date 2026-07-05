망가진 전차구단 구할 '슈퍼구세주'가 온다! '명장' 클롭 감독 직접 입열었다..."재충전 완료! 어느때보다 좋은 시기"

클롭 감독 AFP

사진캡처=중계 화면

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[스포츠조선 박찬준 기자]위기의 독일 축구를 구할 구세주가 등장한다. 모두가 그토록 원했던 위르겐 클롭 감독이다.

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클롭 감독이 마침내 입을 열었다. 그는 4일(한국시각) 독일 스카이스포츠를 통해 독일축구협회와 대화를 나눈 사실을 인정했다. 클롭 감독은 독일 대표팀 감독직에 대한 관심을 솔직히 전했다. 클롭 감독은 "지금 완벽한 시기는 아니다. 그러나 이전 어느 때보다 좋은 시기다. 충분히 재충전했다"고 말했다.

이어 "나는 지금 레드불과 유효한 계약을 맺고 있다. 지금 하는 일이 정말 좋다. 나는 원칙적으로 계약은 끝까지 지키는 사람이다"라며 "다만 대표팀 감독직에 논의에는 관심이 있다고 이야기한 건 맞다. 앞으로 대화가 더 진행돼야 한다"고 덧붙였다. 리버풀을 떠난 후 야인으로 있던 클롭 감독은 레드불 글로벌 총괄이사로 활약 중이다.

독일 축구는 또 한번 고개를 숙였다. 지난달 30일 미국 메사추세츠주 폭스버로우의 보스턴 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 승부차기 끝에 탈락했다. 양팀은 연장전 포함 120분 혈투 끝에 1대1로 비겼다. 이어진 승부차기에서 파라과이가 골키퍼 오를란도 힐의 더블 선방에 힘입어 4-3으로 승리했다. 12년 만에 월드컵 토너먼트에 진출한 독일은 역사상 처음으로 월드컵 토너먼트 승부차기에서 패했다.

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독일은 2014년 브라질 대회에서 우승을 차지한 이후 끝모를 추락을 거듭하고 있다. 2018년 러시아 대회에서 한국에 패하며 역사상 최초로 조별리그 탈락을 경험한 독일은 2022년 카타르 대회에서는 일본에 일격을 당했다. 또 다시 조별리그 탈락의 수모를 겪은 독일은 '천재 감독' 율리안 나겔스만 감독을 선임해 반등을 노렸다.

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이번 대회에서도 조별리그를 통과했지만, 고전했다. 퀴라소를 상대로 대승을 거두며 기분 좋게 출발했지만, 코트디부아르를 상대로는 극장골로 겨우 이겼다. 에콰도르에 1대2로 일격을 맞은 독일은 파라과이에 패하며 짐을 싸게 됐다. 독일은 3대회 연속 토너먼트에서 승리하지 못하는 불명예를 이어갔다.

나겔스만 감독은 경기 후 "사퇴하지 않는다. 그건 제가 결정할 수 있는 일이 아니다. 원한다면 저는 언제든 준비돼 있다. 원하지 않는다면 저에게 그렇게 말해주면 된다"고 했지만, 독일 현지 여론은 좋지 않다. 독일 스카이 스포츠의 플로리안 플레텐베르크 기자는 경기 후 "독일축구협회 수뇌부와 나겔스만 감독은 어제 첫 번째 평가 회의를 진행했으며, 독일에서 추가 협의가 이어질 예정이다. 최종 결정은 몇 주가 아니라 수일 내 내려질 것으로 예상된다. 이번 월드컵에서 16강 진출은 절대적인 최소 목표였다"고 했다.

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결국 나겔스만 감독은 물러났다. 독일축구협회는 3일 '베른트 노이엔도르프 협회장의 제안에 따라 나겔스만 감독과 계약 종료를 감독이사회 만장일치로 결정했다'고 발표했다. 독일축구협회는 나겔스만 감독이 전날 수뇌부와 면담에서 "자리에서 물러나게 해달라"고 요청했다고 밝혔다. 현지 매체들이 노이엔도르프 회장과 루디 ?러 스포츠디렉터 등 협회 수뇌부가 자진 사퇴를 권유했다고 보도한만큼, 사실상 경질로 보인다. 나겔스만 감독의 계약기간은 당초 2028년 6월 열리는 유로2028까지였지만, 월드컵 실패로 불명예 퇴진했다.

클롭 AFP

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후임 1순위는 단연 클롭 감독이다. 클롭 감독은 설명이 필요없는 독일 최고의 명장이다. 2001년 마인츠를 통해 감독이 된 클롭은 2003~2004시즌 분데스리가 승격을 이끌어내며 주목을 받았고, 이후 도르트문트에 부임해 바이에른 뮌헨의 독주시대를 끝냈다. 2010~2011시즌, 2011~2012시즌 분데스리가 2연패를 차지했고, 2012~2013시즌에는 유럽챔피언스리그 준우승까지 차지했다. 리버풀로 팀을 옮긴 후에는 리버풀이 그토록 염원하는 잉글랜드 프리미어리그 우승을 안겼다. 유럽챔피언스리그 우승도 거머쥐었다.

그는 2023~2024시즌을 끝으로 리버풀을 떠났다. 그는 "완전히 방전됐다"며 현장과 거리를 뒀다. 수많은 러브콜에도 현장 복귀를 거부한 클롭 감독이 유일하게 관심이 있는 것은 국가대표 감독직이다. 특히 독일 대표팀 감독은 그의 오랜 소망이었다. 텔레그래프는 '클롭 감독이 2030년 월드컵 지휘봉에 관심이 있다'며 클롭 감독의 속내를 전했다.

클롭 감독이 직접 인터뷰로 대표팀 감독에 대한 관심을 전하며, 부임 가능성이 점점 높아지고 있다. 현재 클롭 감독은 불중미월드컵 TV해설위원으로 활약 중이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com