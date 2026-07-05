'한국 감독 후보' 제시 마치! 카메라 거부+선수들과 하이파이브…의아한 행동 지적→"우리 캐나다가 더 나은 팀이었어"

카메라를 거부하는 제시 마치 캐나다 감독. 사진=더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 대표팀 감독 후보로 거론된 바 있던 제시 마치 캐나다 대표팀 감독의 월드컵 탈락 후 행동을 두고 의아하다는 반응이 나온다. 캐나다는 모로코에게 패배하면서 2026 FIFA 북중미 월드컵 토너먼트에서 탈락했다.

Advertisement

영국 더선은 5일(한국시각) '경기 종료 후 마치는 자신에게 다가오는 중계 카메라를 향해 과한 몸짓으로 저리 가라고 손짓했다'며 '그에 앞서서는 모로코가 후반 추가시간 세 번째 골을 넣어 사실상 캐나다를 무너뜨린 순간, 침울해 있던 벤치의 교체 선수들과 코치진에게 뜬금없이 하이파이브를 건네는 이해하기 어려운 행동도 보였다'고 보도했다.

AP연합뉴스

마치 감독이 이끄는 캐나다는 이날 모로코에게 0-3으로 완패하면서 토너먼트에서 탈락했다. 하지만 마치는 캐나다가 완패했음에도 불구하고 자신의 팀이 더 나은 경기력을 보여줬다고 주장했다.

마치는 경기 후 인터뷰에서 더욱 의아한 발언들을 이어갔다.

Advertisement

마치는 "우리 팬들은 이런 팀을 응원할 수 있었던 것이 정말 큰 특권이었다"며 "우리는 경기를 주도하려는 팀이고, 수비적으로만 하지 않는다. 우리가 더 나은 팀이 될 수 있다는 것을 보여줬다"고 말했다.

Advertisement

또 마치는 "물론 이런 무대에 더 자주 올라와야 한다"며 "그리고 여기서 성공하는 방법을 찾아야 하고, 그 위에서 계속 팀을 만들어가야 한다"고 전했다.

그러면서 그는 "전반전에는 우리 선수 11명 모두가 정말 놀라운 경기력을 보여줬다"며 "우리가 보여준 경기 내용만 놓고 보면 정말 대단한 경기였다"고 주장했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

캐나다는 앞서 두 차례 월드컵 출전(1986년, 2022년)에서 모두 조별리그 탈락을 경험했다. 마치는 이번 대회에서 팀을 16강에 올려놓았고, 사상 첫 토너먼트 승리로 이끌었다. 캐나다의 월드컵 역사상 최고의 성적을 만들어낸 셈이다.

Advertisement

마치는 "우리는 끝까지 적극적으로 경기에 임했고, 지금 이 순간 이들보다 더 자랑스러울 수는 없다"며 "가장 큰 경기, 가장 중요한 순간에서 얼마나 우리다운 모습을 보여줄 수 있는지, 얼마나 믿음을 가질 수 있는지, 그리고 상대를 얼마나 시험할 수 있는지가 중요하다"고 말했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com