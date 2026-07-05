'한국 감독 후보' 제시 마치! 카메라 거부+선수들과 하이파이브…의아한 행동 지적→"우리 캐나다가 더 나은 팀이었어"

[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 대표팀 감독 후보로 거론된 바 있던 제시 마치 캐나다 대표팀 감독의 월드컵 탈락 후 행동을 두고 의아하다는 반응이 나온다. 캐나다는 모로코에게 패배하면서 2026 FIFA 북중미 월드컵 토너먼트에서 탈락했다.
영국 더선은 5일(한국시각) '경기 종료 후 마치는 자신에게 다가오는 중계 카메라를 향해 과한 몸짓으로 저리 가라고 손짓했다'며 '그에 앞서서는 모로코가 후반 추가시간 세 번째 골을 넣어 사실상 캐나다를 무너뜨린 순간, 침울해 있던 벤치의 교체 선수들과 코치진에게 뜬금없이 하이파이브를 건네는 이해하기 어려운 행동도 보였다'고 보도했다.
마치 감독이 이끄는 캐나다는 이날 모로코에게 0-3으로 완패하면서 토너먼트에서 탈락했다. 하지만 마치는 캐나다가 완패했음에도 불구하고 자신의 팀이 더 나은 경기력을 보여줬다고 주장했다.
마치는 경기 후 인터뷰에서 더욱 의아한 발언들을 이어갔다.
마치는 "우리 팬들은 이런 팀을 응원할 수 있었던 것이 정말 큰 특권이었다"며 "우리는 경기를 주도하려는 팀이고, 수비적으로만 하지 않는다. 우리가 더 나은 팀이 될 수 있다는 것을 보여줬다"고 말했다.
또 마치는 "물론 이런 무대에 더 자주 올라와야 한다"며 "그리고 여기서 성공하는 방법을 찾아야 하고, 그 위에서 계속 팀을 만들어가야 한다"고 전했다.
그러면서 그는 "전반전에는 우리 선수 11명 모두가 정말 놀라운 경기력을 보여줬다"며 "우리가 보여준 경기 내용만 놓고 보면 정말 대단한 경기였다"고 주장했다.
캐나다는 앞서 두 차례 월드컵 출전(1986년, 2022년)에서 모두 조별리그 탈락을 경험했다. 마치는 이번 대회에서 팀을 16강에 올려놓았고, 사상 첫 토너먼트 승리로 이끌었다. 캐나다의 월드컵 역사상 최고의 성적을 만들어낸 셈이다.
마치는 "우리는 끝까지 적극적으로 경기에 임했고, 지금 이 순간 이들보다 더 자랑스러울 수는 없다"며 "가장 큰 경기, 가장 중요한 순간에서 얼마나 우리다운 모습을 보여줄 수 있는지, 얼마나 믿음을 가질 수 있는지, 그리고 상대를 얼마나 시험할 수 있는지가 중요하다"고 말했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com