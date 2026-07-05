정승원의 투혼, 승리의 비결로 꼽은 김기동 감독 "한 골 지키는 원동력 됐다"[현장 기자회견]

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]팀을 승리로 이끈 정승원의 투혼을 김기동 감독도 높게 평가했다.

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서울은 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 16라운드 경기에서 1대0으로 승리했다. 서울은 이번 승리로 승점 35, 1위 자리를 공고히 했다.

이날 경기는 후반 중반까지 이이진 무득점 양상에도 팬들의 마음을 뜨겁게 달구는 경기력을 선보였다. 빠른 트랜지션과 전방 압박, 주고받는 위협적인 역습이 반복됐다. 팽팽하던 '0'의 균형이 후반 36분 깨졌다. 페널티지역 우측에서 공을 잡은 정승원은 수비를 제치는 동작 이후 낮고 빠른 슈팅으로 인천 골망을 흔들었다. 서울은 한 골의 격차를 끝까지 지켰다.

김기동 감독은 경기 후 기자회견에서 "우리가 준비한대로 경기가 안 됐다. 운이 따랐던 경기였다. 전반에 플랜대로 나오지 않았다. 선수들도 힘들어 했다. 후반에 경기를 보며, 흐름을 보고 상대를 힘들 방법으로 선민이와 안데르손을 세웠다. 이런 경기에서 승점 3점을 갖고 온 것에 축하한다고 말해주고 싶다. 오늘 같이 경기력이 안 좋은데도 이기는 경우가 있다. 예전 같았으면 무너졌을 수도 있다. 목표를 한 여정을 가기 위해서는 어려운 경기에서 승점을 가져오는 것이 중요하다. 많은 팬이 왔다. 끝까지 선수들에게 응원을 보내주신 것이 악착 같은 모습으로 이어졌다. 경기 후 일주일 동안 잘 준비해서 강원전에 좋은 경기하겠다"고 했다.

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서을은 이번 승리로 2위 울산과 8점 차이를 벌렸다. 김 감독은 "그런 생각을 해본 적이 없다. 한 경기, 한 경기가 상당히 중요하다. 해놓고 나서 다른 팀을 보는 것이다. 다른 팀을 보기보다는, 우리가 한 경기씩 쳐내가면 좋은 상황이 나오지 않을까 생각한다"고 했디.

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전반 답답했던 부분에 대해서는 "상대 수비 방식에 대해서 예상했었다. 이런 부분에서 포지션을 계속 잡아주려고 했다. 선수들에게 이런 것이 잘 전달이 안 돼서 어려웠던 부분이 있었다. 돌파구를 찾기 어려웠던 것 같다"고 설명했디.

정승원의 활약이 서울의 승리를 이끌었다. 김 감독도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "(정)승원이가 훈련하며서 몸이 제일 좋았다. 다른 선수들이 컨디션에서 떨어진 선수들이 있었다. 전반부터 넣었는데, 잘 넣은 것 같다. 앞에서 열심히 해주는 모습에 선수들도 느끼는 부분이 있을 것이다. 마지막까지 선수들이 한 골을 지키는 원동력이 된 것 같다"고 칭찬했다.

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야잔 또한 수비에서 단단함이 돋보였다. 김 감독은 "오늘 고맙게 생각한다. 전반 이후 어지럼증을 호소했는데, 쉬고 나서 괜찮다고 했다. 오늘 야잔이 없었다면 페리어를 막기 어려웠을 것이다. 거기서 흔들렸다면 수비적으로 큰 문제가 됐을 것이다. 굉장히 수비진이 잘해줬다"고 했다.

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선두로서의 부담감 김 감독도 느끼고 있었다. 홈 경기 일정에서 많은 승점을 쌓아야 한다는 부담도 있다. 그는 "위에서 밑을 내려다보는 마음은 준비할 때 더 신경이 쓰이는 것 같다. 가슴 졸이게 된다. 선수들은 다를 것이라 본다. 잘 갈 수 있게 내가 도와주면 되지 않을까"고 했다. 다음 상대인 강원은 최근 가장 뜨겁다. 상승세의 팀을 만나는 건 서울도 부담이다. 다만 김 감독은 "컨셉은 확실하다. 뒤보다 앞으로 공을 보내서 압박하는 스타일이다. 내가 생각한 것들이 잘 맞아들어간다면 강원도 힘들지 않을까 생각한다"고 평가했다.

최근 관심의 대상인 대표팀 감독직에 대해서는 "내가 하고 싶다고 하는 것은 아니다. 성과를 내더라도, 못 갈 수 있는 것이 대표팀 감독이다. 언젠가 기회가 오지 않을까 생각한다. 그러기 위해 계속 노력하고 있다. 기회가 온다면 도전할 생각은 있다"고 밝혔다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com