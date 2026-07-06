'데 제르비 체제 정리 작업' 루마니아 국대 센터백 드라구신, 토트넘→피오렌티나 임대 후 완전 이적..총 1900만유로 지불

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - April 25, 2026 Tottenham Hotspur's Radu Dragusin celebrates after the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 센터백 라두 드라구신을 이탈리아 피오렌티나로 보내기로 합의했다고 한다. 1년 임대 후 완전 이적 조건이다. 1년 임대료는 150만유로이며, 그후 완전 이적(무조건 의무 조항) 때 이적료 1750만유로를 지불하기로 했다. 다르구신은 2년 만에 다시 이탈리아 무대로 컴백하게 됐다.

Advertisement

유럽 이적 전문가 파브리지오 로마노는 6일 자신의 SNS를 통해 드라구신의 이 같은 이적 소식을 전했다.

토트넘은 이번 여름 이적시장에서 이미 수비라인의 보강을 마친 상황이다. 본머스에서 FA로 풀린 아르헨티나 국가대표 마르코스 세네시를 영입했다. 게다가 네덜란드 국가대표 수비수 얀 폴 반 헤케를 브라이턴에서 이적료 5200만유로에 영입했다. 기존 아르헨티나가 국가대표 크리스티안 로메로, 네덜란드 국가대표 판 더 펜, 오스트리아 국가대표 단소까지 있다. 센터백 자원이 두터워졌고, 누군가 떠나야 했다. 지난 시즌 극적으로 토트넘을 1부에 잔류시킨 로베르토 데 제르비 감독은 새 시즌을 위해 스쿼드 보강에 매진 중이다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 18, 2026 Tottenham Hotspur's Xavi Simons celebrates scoring their second goal with Yves Bissouma, Radu Dragusin and Kevin Danso REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

이번 이적을 통해 드라구신은 2024년 제노아에서 그를 토트넘으로 영입했던 파비오 파라티치 스포츠 디렉터와 재회하게 됐다. 루마니아 국가대표인 드라구신은 유벤투스에서 커리어를 시작했으며, 이후 임대 생활을 거치며 제노아에서 자리를 잡았다. 세리에A에서 인상적인 활약을 펼친 후 토트넘으로 이적했지만, 부상과 제한된 출전 시간으로 인해 EPL에선 인상적인 장면을 만들지 못하고 떠나게 됐다.

Advertisement

드라구신은 큰 키(1m91)에 강력한 신체 조건을 바탕으로 대인 수비 능력이 뛰어나며, 공중볼 경합에서 우위를 보인다. 골 박스 안에서 집중력이 높아 상대의 슈팅을 육탄으로 방어하는 블로킹과 위험 지역에서 공을 걷어내는 클리어링 능력이 탁월하다. 하지만 민첩성이 다소 부족해 공간이 넓은 상황에서 속도가 빠른 공격수를 만나면 뒷공간을 허용한다. 또 후방에서 공격을 전개할 때 패스의 정확도와 시야가 다소 아쉬우며, 상대의 강한 압박을 받을 때 대처 능력이 떨어진다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com