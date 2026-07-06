'호날두 밀어낸' 훌리안 퀴뇨네스 vs '축구 종가 자존심' 해리 케인

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[스포츠조선 김가을 기자]멕시코와 잉글랜드의 자존심을 건 한 판 대결이 벌어진다.

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멕시코와 잉글랜드는 6일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 멕시코시티 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 16강전을 치른다. 이날 경기는 당초 6일 오전 9시 열릴 예정이었다. 그러나 현지 기상 악화로 킥오프가 한 시간 미뤄졌다.

멕시코는 4-3-3 전술을 활용한다. 로베르토 알바라도, 라울 히메네스, 훌리안 퀴뇨네스가 공격을 이끈다. 중원엔 질베르토 모라, 에리크 리라, 루이스 로모가 위치한다. 수비는 호르헤 산체스, 세사르 몬테스, 요한 바스케스, 헤수스 가야르도가 담당한다. 골키퍼 장갑은 라울 랑헬이 착용한다.

'홈팀' 멕시코는 조별리그 A조에서 3연승(승점 9)을 달리며 조 1위로 토너먼트에 진출했다. 32강전에선 에콰도르를 2대0으로 제압했다. 멕시코는 두 경기 연속 멕시코시티 스타디움에서 경기를 치른다.

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잉글랜드는 4-2-3-1 포메이션이다. 해리 케인이 원톱으로 출격한다. 앤서니 고든, 주드 벨링엄, 부카요 사카가 뒤에서 힘을 보탠다. 수비형 미드필더로 데클란 라이스, 엘리엇 앤더슨이 자리한다. 포백엔 니코 오라일리, 마크 게히, 에즈리 콘사, 자렐 콴사가 위치한다. 골문은 조던 픽포드가 지킨다.

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'축구 종가' 잉글랜드는 조별리그 L조에서 2승1무(승점 7)를 남겼다. 조 1위로 토너먼트에 합류했다. 32강전에선 콩고민주공화국을 상대로 2대1 역전승을 챙겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com