네이마르의 축구 인생 끝! 눈물 펑펑 흘리며 대표팀 은퇴 암시…"여기서 시작했고, 여기서 마무리한다"→홀란 멀티골에 무참히 탈락

네이마르. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]브라질의 전설 네이마르의 축구 인생이 끝이 났다. 브라질은 월드컵에서 노르웨이에게 무릎을 꿇었다.

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브라질은 6일(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 노르웨이와의 2026 북중미 월드컵 16강전에서 1-2로 패했다. 경기가 끝난 후 네이마르는 눈물을 흘리면서 대표팀과의 작별을 선언했다.

그는 월드컵 우승을 향한 자신의 도전이 끝났다고 말했고, 경기 후 가족들에게 위로를 받았다.

네이마르는 "나는 노력했고 또 노력했다. 하지만 이제 끝났다. 여기서 시작했고, 여기서 마무리한다"고 말했다. 네이마르는 지난 2010년 미국에서 열린 미국과의 친선경기에서 브라질 대표팀에 데뷔했다.

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이번 패배로 브라질은 1990년 월드컵 이후 최악의 성적을 기록하게 됐다. 또한 브라질은 2002년 월드컵 이후 우승이 없다.

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이번 대회는 네이마르에게도 불명예스러운 기록을 남겼다. 네이마르는 월드컵에 4번 출전하고도 우승하지 못한 두 번째 브라질 선수가 됐다. 첫 번째는 티아구 실바였다.

네이마르가 은퇴한다면 그는 브라질 대표팀에서 130경기 80골 58도움이라는 기록으로 커리어를 마감하게 된다. 유일한 우승은 2013년 컨페더레이션스컵이었다. 23세 이하 대표팀 소속으로 2016 리우 올림픽에서 금메달을 획득하기도 했다.

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이날 경기에서 네이마르는 후반 교체 투입됐지만 팀은 두 골을 내주며 탈락했다. 경기 내내 공세를 펼치던 브라질은 후반전 노르웨이의 에이스 엘링 홀란의 멀티골에 침몰했다. 후반 추가시간 막판 카세미루가 페널티킥을 얻어 네이마르가 이를 성공시켰지만, 시간이 부족했다.

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브라질로서는 아쉬운 순간도 있었다. 전반전 브루노 기마랑이스가 페널티킥 상황에서 실축한 장면이다. 이를 두고 왜 비니시우스 주니오르를 키커로 내세우지 않았냐는 비판이 일고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com